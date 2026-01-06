Vídeo. As imagens dos destroços após ataque russo numa clínica em Kiev

Imagens partilhadas pelas equipas de resgate mostraram danos provocados pelo incêndio no interior da instalação e doentes a serem levados para um local seguro a partir de uma ala de internamento.
Os serviços de emergência indicaram que cerca de 25 pessoas foram retiradas, com alguns doentes transferidos para outros hospitais.
Noutro ponto da região de Kiev, um ataque separado matou um homem de 70 anos na cidade de Fastiv.
O presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que a Rússia lançou 165 drones durante a noite, sublinhando novamente a necessidade diária de defesas aéreas, drones de interceptação e equipamento energético. Acrescentou que as conversações com parceiros europeus e dos EUA continuariam esta semana para garantir mais apoio.