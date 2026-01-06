Ataques russos na Ucrânia continuam enquanto aliados discutem garantias de segurança em Paris

A Rússia lançou a sua mais recente barragem contra alvos civis e infraestruturas em toda a Ucrânia, matando, pelo menos, três pessoas e ferindo várias outras.

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Os ataques ocorreram na véspera de mais uma reunião dos aliados de Kiev, para conversações fundamentais que poderão ajudar a determinar a segurança do país, uma componente crucial de qualquer futuro acordo de paz que ponha fim à invasão total da Rússia.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 61 drones em várias regiões ucranianas, com as forças ucranianas a abaterem 53.

Outros oito conseguiram atingir os seus objetivos, atingindo seis locais nas regiões de Zaporíjia, Kherson e Sumy.

As autoridades regionais confirmaram a morte de três pessoas nas regiões de Kherson, Zaporíjia e Donetsk.

Em Zaporíjia, além da vítima mortal, três polícias ficaram feridos depois de um ataque russo ter atingido o seu veículo, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração militar da região.

Em Kherson, um prédio de apartamentos teve o telhado perfurado em consequência do bombardeamento russo.

Liudmyla Midyanka, uma residente do edifício danificado, disse que um projétil russo atingiu o telhado do bloco de apartamentos, após o que os apartamentos começaram a inundar.

Ucrânia ataca alvos na Rússia

O serviço de segurança ucraniano SBU afirmou que as forças ucranianas lançaram ataques de longo alcance contra a Rússia, atingindo uma instalação de munições na região de Kostroma e uma instalação petrolífera em Lipetsk.

Os ataques são os mais recentes de uma campanha ucraniana contra alvos militares russos e infraestruturas petrolíferas, uma vez que o petróleo e o gás continuam a ser as principais fontes de rendimento da guerra de Moscovo contra a Ucrânia.