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Ataques russos na Ucrânia continuam enquanto aliados discutem garantias de segurança em Paris

ARQUIVO: Um drone explosivo iraniano Shahed lançado pela Rússia voa pelo céu segundos antes de atingir edifícios em Kiev, 17 de outubro de 2022
ARQUIVO: Um drone explosivo iraniano Shahed lançado pela Rússia voa pelo céu segundos antes de atingir edifícios em Kiev, 17 de outubro de 2022 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
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A Rússia lançou dezenas de drones na Ucrânia durante a madrugada de terça-feira. Os ataques acontecem numa altura em que a Coligação dos Dispostos continua discussões sobre as garantias de segurança ao país.

A Rússia lançou a sua mais recente barragem contra alvos civis e infraestruturas em toda a Ucrânia, matando, pelo menos, três pessoas e ferindo várias outras.

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Os ataques ocorreram na véspera de mais uma reunião dos aliados de Kiev, para conversações fundamentais que poderão ajudar a determinar a segurança do país, uma componente crucial de qualquer futuro acordo de paz que ponha fim à invasão total da Rússia.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 61 drones em várias regiões ucranianas, com as forças ucranianas a abaterem 53.

Outros oito conseguiram atingir os seus objetivos, atingindo seis locais nas regiões de Zaporíjia, Kherson e Sumy.

As autoridades regionais confirmaram a morte de três pessoas nas regiões de Kherson, Zaporíjia e Donetsk.

Em Zaporíjia, além da vítima mortal, três polícias ficaram feridos depois de um ataque russo ter atingido o seu veículo, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração militar da região.

Em Kherson, um prédio de apartamentos teve o telhado perfurado em consequência do bombardeamento russo.

Liudmyla Midyanka, uma residente do edifício danificado, disse que um projétil russo atingiu o telhado do bloco de apartamentos, após o que os apartamentos começaram a inundar.

Ucrânia ataca alvos na Rússia

O serviço de segurança ucraniano SBU afirmou que as forças ucranianas lançaram ataques de longo alcance contra a Rússia, atingindo uma instalação de munições na região de Kostroma e uma instalação petrolífera em Lipetsk.

Os ataques são os mais recentes de uma campanha ucraniana contra alvos militares russos e infraestruturas petrolíferas, uma vez que o petróleo e o gás continuam a ser as principais fontes de rendimento da guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

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