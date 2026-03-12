O embaixador do Irão nas Nações Unidas, em Genebra, disse à Euronews, na quinta-feira, que Teerão "não tem qualquer intenção de bloquear o Estreito de Ormuz", contrariando a primeira declaração pública do recém-eleito aiatola, que ameaçou fazer o contrário.

"O Irão não tem qualquer intenção de bloquear o Estreito de Ormuz. A situação em que se encontra o Estreito de Ormuz deve-se à guerra imposta na região. Há uma guerra em torno do Estreito de Ormuz. Há troca de tiros", disse o embaixador Ali Bahreini.

A Euronews falou com o embaixador do Irão na ONU poucas horas antes de Teerão divulgar a primeira declaração do novo aiatola Mojtaba Khamenei, que teria prometido manter o Estreito de Ormuz fechado para pressionar os inimigos do Irão, de acordo com uma declaração lida na televisão estatal.

Os comentários são relevantes, uma vez que a comunidade internacional avalia quem controla o Irão após o assassinato do seu pai, o falecido aiatola Ali Khamenei, no início da guerra do Irão.

Mojtaba Khamenei não é visto em público desde o início da guerra, na sequência de relatos que dão conta de que ele ficou ferido no ataque inicial ao seu pai, a 28 de fevereiro, com alegações contraditórias que informam que ele ficou apenas ferido sem gravidade, ou totalmente incapacitado, como consequência.

Para aumentar a confusão, o embaixador do Irão nas Nações Unidas afirmou que Teerão "continua a acreditar que o Estreito de Ormuz é o Estreito da Paz", mesmo depois de os serviços secretos terem afirmado que o Irão planeia minar a via navegável, fundamental para o transporte de energia, num sinal de escalada.

"Estamos a tentar torná-lo seguro", afirmou Bahreini, acrescentando que o corredor "deve ser e pode ser utilizado por todos, desde que não haja qualquer ameaça, desde que não haja qualquer guerra naquela região".

"Foi anunciado pelos nossos funcionários que a única limitação ou restrição que iremos impor é aos navios pertencentes a países que tenham qualquer tipo de envolvimento na guerra contra o Irão."

Continuam os ataques contra navios de carga

Desde 28 de fevereiro, Teerão tem visado as instalações energéticas e os navios de carga dos países vizinhos em Ormuz, numa tentativa de prejudicar o comércio mundial de energia e desestabilizar os mercados globais.

Na quarta-feira, dois petroleiros - um com pavilhão das Ilhas Marshall e o outro de propriedade grega e pavilhão maltês - foram atingidos ao largo do Iraque.

O ataque causou a morte de pelo menos uma pessoa e os preços do petróleo ultrapassaram brevemente os 100 dólares.

Cerca de um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural líquido passa normalmente pelo Estreito de Ormuz, uma passagem vital controlada por Teerão.

Bahreini admitiu que o Irão não está satisfeito com o impacto na economia mundial, mas afirmou que Teerão não deixará de lutar.

"Também vai afetar a economia do Irão. Não o rejeitamos, mas o Irão é um país resistente, tanto a nível económico como a nível militar."

Irão está pronto para lutar "tanto tempo quanto for necessário"

O embaixador do Irão nas Nações Unidas em Genebra disse à Euronews, na quinta-feira, que o Irão está pronto para uma guerra prolongada.

"O Irão está pronto a defender-se tanto quanto for necessário", disse Bahreini.

Fazendo eco das recentes declarações do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, que afirmou que Teerão teve "duas décadas para estudar as derrotas dos militares norte-americanos a leste e a oeste" e que "incorporou as lições em conformidade", Bahreini afirmou que o Irão "estava preparado para esta situação".

"Enquanto estávamos a negociar, as nossas forças militares avaliaram que a ameaça era iminente", disse Bahreini.

"O nosso país preparou-se para uma guerra na medida do necessário e de forma a garantir que a agressão fosse travada e que não houvesse qualquer potencial para uma nova agressão contra o nosso país."

Ao mesmo tempo, o embaixador iraniano reiterou que Teerão está disposto a negociar, acusando os EUA de abandonarem a diplomacia.

Bahreini afirmou que Washington não tem estado a ganhar, duas semanas após o início da guerra.

"Os Estados Unidos cometeram um grande erro de cálculo. Tudo o que pretendiam fazer fracassou porque acreditavam que seriam capazes de derrotar o Irão em poucos dias."

Quase duas semanas de ataques aéreos israelitas e norte-americanos degradaram grande parte do sistema de defesa aérea e da capacidade militar do Irão, de acordo com relatórios, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início desta semana que a guerra do Irão estava "muito completa".