Homem armado lança veículo contra sinagoga no Michigan e é morto a tiro pela segurança

Os seguranças de uma sinagoga nas proximidades de Detroit, no estado de Michigan, trocaram tiros com pelo menos uma pessoa na quinta-feira, segundo informaram as autoridades. Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto citada pela agência noticiosa The Associated Press, o suspeito de ser o atirador já está morto.
Os órgãos de comunicação social locais tinham noticiado anteriormente que um camião se tinha despenhado na sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield Township, no Michigan.
O fumo podia ser visto a sair do telhado da sinagoga. As imagens do local mostram dezenas de veículos da polícia a rodear o edifício.
O diretor do FBI, Kash Patel, declarou que os agentes se encontram no local de uma "aparente colisão de veículos e de uma situação de atirador ativo" na sinagoga.
O gabinete do xerife do condado de Oakland declarou que as autoridades estão a esvaziar o edifício. Cerca de uma dúzia de pais correram para ir buscar os filhos a um centro de ensino infantil no interior do edifício, após obterem autorização da polícia. O distrito escolar de West Bloomfield foi encerrado.