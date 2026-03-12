Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Homem armado lança veículo contra sinagoga no Michigan e é morto a tiro pela segurança

As autoridades policiais respondem a uma chamada na sinagoga Temple Israel na quinta-feira, 12 de março de 2026, em West Bloomfield Township, Michigan.
As autoridades policiais respondem a uma chamada na sinagoga Temple Israel na quinta-feira, 12 de março de 2026, em West Bloomfield Township, Michigan. Direitos de autor  AP Photo/Corey Williams
Direitos de autor AP Photo/Corey Williams
De Orestes Georgiou Daniel & Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Segundo um xerife, a segurança de uma sinagoga nas proximidades de Detroit trocou alguns tiros com pelo menos uma pessoa na quinta-feira. O suspeito de ser o atirador terá morrido.

Os seguranças de uma sinagoga nas proximidades de Detroit, no estado de Michigan, trocaram tiros com pelo menos uma pessoa na quinta-feira, segundo informaram as autoridades. Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto citada pela agência noticiosa The Associated Press, o suspeito de ser o atirador já está morto.

Os órgãos de comunicação social locais tinham noticiado anteriormente que um camião se tinha despenhado na sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield Township, no Michigan.

O fumo podia ser visto a sair do telhado da sinagoga. As imagens do local mostram dezenas de veículos da polícia a rodear o edifício.

O diretor do FBI, Kash Patel, declarou que os agentes se encontram no local de uma "aparente colisão de veículos e de uma situação de atirador ativo" na sinagoga.

O gabinete do xerife do condado de Oakland declarou que as autoridades estão a esvaziar o edifício. Cerca de uma dúzia de pais correram para ir buscar os filhos a um centro de ensino infantil no interior do edifício, após obterem autorização da polícia. O distrito escolar de West Bloomfield foi encerrado.

