De volta ao passado: em Moscovo os pagers e os mapas rodoviários em papel estão na moda

A capital da Rússia parece estar a regressar ao século XX. Com os problemas de internet em Moscovo, as vendas de mapas em papel da cidade aumentaram 170% em termos reais.

É o que dizem os meios de comunicação russos, citando o comunicado de imprensa da empresa conjunta Wildberries e Russ (RBB). Segundo representantes dessa empresa, no mercado, no período de 6 a 10 de março, em comparação com 6 a 10 de fevereiro, o volume de negócios de rádios aumentou 27% na cidade, enquanto os pagers para comunicação com clientes e funcionários aumentaram 73%, e os telefones fixos, um quarto.

Desde a passada quinta-feira que s moscovitas falam sobre os problemas com a ligação de internet, especialmente aqueles que vivem ou trabalham no centro da cidade. Conseguimos conversar com vários residentes de Moscovo, tendo os seus nomes sido alterados para esta reportagem.

Eleonora vive no sudeste da capital. Na sua zona, segundo a jovem, a ligação à Internet funciona relativamente bem, apenas através de uma VPN. Já no centro da cidade e no metro, há uma semana que acontecem falhas na ligação.

Tamara, que trabalha no centro de Moscovo, explicou o mesmo à Euronews. Durante o intervalo do almoço, devido a falhas na rede móvel, teve de pagar as compras com dinheiro vivo em vez dos meios eletrónicos.

Muitos meios de comunicação escrevem sobre situações semelhantes, salientando que as pessoas não conseguem pagar com cartão bancário em cafés e outros pontos de venda, e que as empresas têm de trocar os terminais de pagamento.

Devido às falhas de rede, os teatros de Moscovo aconselham os visitantes a imprimir os bilhetes eletrónicos ou guardá-los na memória do smartphone para evitar problemas no acesso aos espetáculos. Estas recomendações foram publicadas nas redes sociais pelo Palácio do Kremlin, Teatro Mossovet, Teatro Evgeny Vkhatangov e outros.

Internet e a rede móvel não funcionam no edifício da Duma Estatal

Os representantes eleitos pelo povo também se queixam da falta da habitual ligação. O

deputado Mikhail Delyagin (Justiça Rússia) informou que o Wi-Fi da Duma deixou de funcionar no edifício do órgão legislativo. Segundo ele, o aplicativo de mensagens Max também não funciona no edifício da câmara baixa.

Restrição das comunicações é uma questão de segurança para os cidadãos, afirma o Kremlin

As autoridades russas afirmam que as comunicações móveis estão a ser desligadas para "garantir a segurança" dos cidadãos e "em estrita conformidade com a lei". Sobre as falhas nos telemóveis em Moscovo, São Petersburgo e outras grandes cidades, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov afirmou que "todas as ações estão a ser levadas a cabo em estrita conformidade com as leis adotadas", reforçando que estas continuarão enquanto forem "necessárias medidas adicionais para garantir a segurança dos nossos cidadãos".

"Penso que aqui e os cidadãos não podem ter dúvidas de que o principal é garantir a segurança. Tudo está em estrita conformidade com a legislação atual", reiterou Peskov.

Questionado pelos jornalistas sobre se as empresas podem contar com alguma compensação pelas perdas sofridas devido a estas restrições, Peskov disse:

"Os problemas que estão agora a ser resolvidos para as empresas devem definitivamente tornar-se um tema de conversa nas nossas agências relevantes para tentar encontrar formas de minimizar estas perdas".

"As VPN não vão ajudar".

A restrição ou bloqueio de qualquer tráfego de Internet através de VPN na Rússia é possível numa perspetiva de 3 a 6 meses. Isto foi declarado à imprensa russa pelo vice-presidente do comitê da Duma Estatal para a política de informação, Andrey Svintsov.

Respondendo à pergunta se o Telegram, bem como as redes sociais estrangeiras anteriormente bloqueadas, estarão acessíveis na Rússia através de VPN, Svintsov disse: "Penso que, dentro de 3 a 6 meses, os nossos serviços secretos terão a possibilidade de restringir ou bloquear o tráfego VPN. Qualquer tráfego através de VPN".

Anteriormente, o deputado afirmou que existe "capacidade técnica para rastrear o tráfego VPN. Eles simplesmente começarão a restringi-lo gradualmente. O Telegram também ficará lento através do VPN. Se alguém pensa que basta baixar o VPN e continuar a usar o mensageiro, lamento desapontá-lo. Nada funcionará".

Censura online

As autoridades russas estão a tentar estabelecer controlo total sobre o espaço de informação, com as plataformas digitais estrangeiras a serem bloqueadas ou a sua utilização dificultada.

O ponto de viragem foi a aprovação, em 2019, da Lei sobre a Internet soberana. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, o Kremlin reforçou o controlo, começando a bloquear o Facebook, o Twitter e o Instagram. O Registo Único de Sites Proibidos surgiu no país já em 2012.

Em julho de 2025, a Duma Estatal aprovou uma lei que introduz multas administrativas pela pesquisa intencional na Internet de materiais incluídos na lista federal de extremistas. A lei também estabeleceu multas pela publicidade de serviços VPN e reconheceu o seu uso como circunstância agravante na prática de crimes.