Como é que o ataque à fábrica de Bryansk vai afetar a produção de mísseis da Rússia?

Na noite da última terça-feira, os militares ucranianos atacaram a fábrica Silicon El em Bryansk, uma das maiores empresas de microeletrónica da Rússia, onde são fabricados semicondutores e microchips para drones e sistemas de mísseis, incluindo o Pantsir e o Iskander.

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Trata-se de um elo fundamental na cadeia de produção das armas russas de "alta precisão". A fábrica é especializada em dispositivos semicondutores discretos e circuitos integrados que servem como 'cérebro' e 'sistema nervoso' de armas modernas, incluindo os mísseis Iskander, comentou o Estado-Maior das forças armadas ucranianas sobre o ataque.

Na quarta-feira, 11 de março, o projeto OSINT ucraniano "CyberBoroshno" publicou imagens de satélite da fábrica danificada. Depois de as comparar com imagens do Silicon El antes do ataque, os analistas concluíram que cinco mísseis Storm Shadow atingiram o edifício 4 e causaram danos significativos. Outros dois mísseis atingiram outros edifícios de produção.

Os peritos sugeriram que, para restabelecer o funcionamento da fábrica, os russos teriam de proceder a uma reconstrução completa da oficina afetada, o que significaria, na prática, a paralisação da fábrica durante um longo período de tempo.

A publicação ucraniana Defence Express também afirma que a Silicon El está efetivamente fora de serviço: os mísseis que atingiram o edifício tornaram impossível qualquer produção de alta tecnologia.

Para além da complexidade, os analistas ucranianos observam que os semicondutores e os microchips são produtos que têm de ser fabricados segundo normas muito rigorosas - mesmo em termos de pureza do ar e de teor de poeira - em caixas especiais com um microclima definido. Agora, têm de ser reconstruídos praticamente a partir do zero.

Além disso, não será fácil reparar o próprio equipamento: algumas máquinas são simplesmente caras e raras, enquanto outras ainda são da era soviética e as peças para elas já não são produzidas.

O chefe do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, Serhiy Kuzan, disse ao Kyiv24 que o exército russo terá menos mísseis num futuro próximo.

O que era exatamente produzido na fábrica?

A Silicon El é o segundo maior produtor de microchips para o ministério da Defesa russo. A fábrica produz entre 1000 e 1500 tipos de microeletrónica, segundo a publicação ucraniana de defesa Militarnyi.

A Militarnyi também especifica que a Silicon El fornece a empresa estatal russa de defesa Almaz-Antey, que produz sistemas de defesa aérea, e a empresa estatal russa Tactical Missile Arms Corporation, que produz mísseis de cruzeiro, incluindo o Kh-59, Kh-69, Kh-101 e Kh-555, que a Rússia utiliza para atacar a Ucrânia.

Reação de Moscovo

Ao comentar o ataque, Moscovo tentou minimizar o seu significado.

na quarta-feira, o ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que o ataque tinha como alvo civis e que a Ucrânia não podia realizar tais ataques sem partilhar informações com o Reino Unido (os mísseis Storm Shadow utilizados no ataque foram produzidos conjuntamente pelo Reino Unido e pela França) e outros países da NATO. O ministério apresentou o ataque como uma tentativa de Londres e dos aliados europeus de perturbar as conversações trilaterais entre os EUA, a Ucrânia e a Rússia.

As acusações do ministério dos Negócios Estrangeiros foram também apoiadas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Ao mesmo tempo, os bloggers russos criticaram esta reação das autoridades. Nos canais de televisão pró-Kremlin, muitos questionaram como é que o mesmo ataque pode ter sido dirigido simultaneamente contra civis e uma fábrica de microeletrónica. Outros perguntaram como é possível que uma instalação militar não estivesse coberta por defesa aérea e pudesse simplesmente ser filmada do ar por um drone ucraniano.

Os bloggers Z confirmaram que a Silicon El era um dos principais produtores de transístores de alta frequência necessários para as comunicações militares russas e para os dispositivos REB, bem como de componentes para os sistemas de mísseis balísticos intercontinentais Yars, Bulava e Topol-M. Também referiram que seria difícil substituir os especialistas mortos no ataque.

Muitos também se queixaram da falta de mísseis russos, da insuficiência das capacidades de guerra eletrónica, da incapacidade de desativar os aeródromos ucranianos que tornaram possível o ataque à fábrica e da incapacidade da Rússia para reparar os sistemas de defesa aérea danificados devido às sanções.