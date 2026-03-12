"Nenhuma decisão" sobre um eventual quadro de preços dos combustíveis nas bombas. Foi este o resultado da reunião entre o governo francês e os distribuidores, realizada em Bercy, Paris, na quinta-feira.

No entanto, a situação é cada vez mais urgente: enquanto o conflito no Médio Oriente se intensifica e Donald Trump garante que não está preocupado com o custo do petróleo, o preço do barril de petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares, o que representa um aumento de 38% em relação ao nível anterior ao início da guerra.

E nas bombas, o aumento já se faz sentir: o preço médio do gasóleo ultrapassou os dois euros. Na ausência de medidas vinculativas, o governo francês lançou, nos últimos dias, uma série de controlos dos preços aos consumidores em várias centenas de estações de serviço. "Entre segunda e quarta-feira, foram efetuados 632 controlos. Foram detetadas penalizações de 5%, o que corresponde à taxa habitualmente observada", declarou Serge Papin, ministro do Comércio.

Sem medidas gerais, mas com compromissos

No final da reunião, o Ministério da Economia e Finanças indicou que alguns distribuidores se tinham comprometido "a repercutir o mais rapidamente possível a descida do preço do barril e a reduzir imediatamente o preço dos combustíveis".

O ministério partilhou igualmente o desejo de alguns distribuidores de reduzir significativamente os preços na bomba, "entre 10 e 30 cêntimos por litro", tal como Michel Edouard Leclerc já propôs. Este desejo foi partilhado por Dominique Schelcher, presidente da Coopérative U, que se declarou "dependente" da flutuação dos preços.

Por seu lado, Francis Pousse, presidente do sindicato Mobilians, que representa 5.800 estações de serviço tradicionais, ou seja, excluindo as grandes superfícies, declarou estar à espera da evolução dos preços dos produtos petrolíferos. "Esperar para ver. Veremos no sábado ou no domingo se há de facto uma descida de 30 cêntimos. Em todo o caso, estamos sujeitos à economia de mercado, ou seja, ao famoso Platts [índice de referência] que é o mesmo preço de referência para todos. E dadas as nossas margens reduzidas, não podemos competir com o [Michel-Édouard] Leclerc com uma redução de 30 cêntimos", explica.

Uma medida internacional

Para tentar conter esta subida, os 32 países membros da Agência Internacional da Energia, de que França faz parte, anunciaram, na quarta-feira, a libertação de cerca de 400 milhões de barris das suas reservas estratégicas, mais do dobro da quantidade libertada após a invasão russa da Ucrânia. Esta decisão contribuiu para aliviar os preços, numa altura em que o petróleo Brent, a referência internacional, se aproximava da marca dos 120 dólares.

"Os desafios que o mercado petrolífero enfrenta são de uma dimensão sem precedentes. Por conseguinte, congratulo-me com o facto de os países membros da AIE terem respondido com uma ação coletiva de emergência que também não tem precedentes em termos de escala", afirmou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol. A segurança energética é o mandato fundador da AIE e congratulo-me por ver que os seus membros estão a demonstrar uma forte solidariedade ao tomarem medidas decisivas em conjunto".

A decisão visa baixar os preços do petróleo numa altura em que a crise no Irão e as perturbações no abastecimento através do Estreito de Ormuz continuam a provocar choques violentos nos mercados energéticos. O calendário de disponibilização do petróleo no mercado variará em função da situação nacional de cada país membro, devendo os pormenores da aplicação ser especificados posteriormente. Os volumes selecionados representam cerca de 20 dias de fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz, que normalmente movimenta cerca de 20 milhões de barris por dia.