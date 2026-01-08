Soldados mortos em ataque americano enterrados com honras militares em Caracas

Os apoiantes de Maduro fizeram uma marcha em Caracas para exigir a libertação do presidente da custódia dos EUA.
Os membros do exército venezuelano mortos durante a operação dos EUA para capturar o presidente Nicolás Maduro foram enterrados em Caracas com honras militares. Segundo o Ministério do Interior venezuelano, morreram pelo menos 100 pessoas na operação, das quais 24 eram militares.
Na quarta-feira, apoiantes de Nicolás Maduro protestaram em Caracas para exigir o regresso do presidente deposto.
Maduro, que não é reconhecido como presidente da Venezuela pela maioria dos países ocidentais, foi levado a um tribunal norte-americano, acusado de tráfico de drogas, após ter sido capturado pelas forças militares dos EUA, juntamente com a mulher.