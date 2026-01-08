Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Soldados mortos em ataque americano enterrados com honras militares em Caracas

Funeral de soldados venezuelanos mortos durante operação dos EUA
Funeral de soldados venezuelanos mortos durante operação dos EUA Direitos de autor  AP Photo
De Euronews
Publicado a
Os apoiantes de Maduro fizeram uma marcha em Caracas para exigir a libertação do presidente da custódia dos EUA.

Os membros do exército venezuelano mortos durante a operação dos EUA para capturar o presidente Nicolás Maduro foram enterrados em Caracas com honras militares. Segundo o Ministério do Interior venezuelano, morreram pelo menos 100 pessoas na operação, das quais 24 eram militares.

Na quarta-feira, apoiantes de Nicolás Maduro protestaram em Caracas para exigir o regresso do presidente deposto.

Maduro, que não é reconhecido como presidente da Venezuela pela maioria dos países ocidentais, foi levado a um tribunal norte-americano, acusado de tráfico de drogas, após ter sido capturado pelas forças militares dos EUA, juntamente com a mulher.

