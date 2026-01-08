O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assinou na quarta-feira uma ordem executiva que suspende a participação de Washington em dezenas de agências, comissões e painéis consultivos das Nações Unidas dedicados ao clima, ao trabalho, à migração e a outras questões que a sua administração descreve como promovendo iniciativas "acordadas".

Isto significa que os EUA vão retirar-se de 66 organizações internacionais, incluindo o quadro do tratado climático da ONU, marcando o maior afastamento da cooperação global na sua história moderna.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que as instituições são "redundantes no seu âmbito, mal geridas, desnecessárias, esbanjadoras, capturadas pelos interesses de agentes que promovem as suas próprias agendas contrárias às nossas, ou uma ameaça à soberania da nossa nação".

A retirada da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas - o tratado de 1992 que está na base do acordo climático de Paris - deixa os EUA como o único país fora do quadro climático global. Trump, que considera as alterações climáticas uma farsa, retirou-se do acordo de Paris pouco depois de regressar à Casa Branca.

A última decisão de Trump suscitou fortes críticas de especialistas e antigos funcionários de Washington.

Gina McCarthy, ex-conselheira nacional para o clima da Casa Branca, disse que a decisão foi "míope, embaraçosa e tola". A ex-conselheira alertou para o facto de os EUA estarem a perder a capacidade de influenciar biliões de dólares em investimentos e políticas climáticas.

O cientista climático Rob Jackson, que preside ao Projeto Carbono Global, que acompanha as emissões globais, afirmou que a retirada "dá a outras nações a desculpa para adiarem as suas próprias acções e compromissos" em matéria de redução dos gases com efeito de estufa.

O que os EUA estão a abandonar?

Os EUA também vão abandonar o Fundo das Nações Unidas para a População, que presta serviços de saúde sexual e reprodutiva em todo o mundo. Durante o seu primeiro mandato, Trump cortou o financiamento da agência devido a acusações dos republicanos de que esta participava em práticas de aborto coercivo na China. No entanto, uma revisão do Departamento de Estado em 2022 não encontrou provas que apoiassem essas alegações.

Outras organizações incluídas na lista de retirada são o Pacto de Energia Livre de Carbono, a Universidade das Nações Unidas, o Comité Consultivo Internacional do Algodão, a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, a Parceria para a Cooperação Atlântica e o Grupo Internacional de Estudos de Chumbo e Zinco.

A administração já suspendeu o apoio à Organização Mundial de Saúde, à agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU e à UNESCO. Adotou o que os funcionários descrevem como uma abordagem "à la carte" ao financiamento da ONU, apoiando apenas operações alinhadas com a agenda de Trump.

Daniel Forti, diretor de assuntos da ONU no Grupo de Crise Internacional, disse que a abordagem representa "a cristalização da abordagem dos EUA ao multilateralismo, que é 'o meu caminho ou a autoestrada'".

A mudança marca um afastamento da forma como as administrações republicana e democrata historicamente se envolveram com a ONU.

O organismo mundial respondeu com cortes de pessoal e de programas, enquanto numerosas organizações não governamentais encerraram projectos depois de Trump ter cortado a ajuda externa através da USAID.

Os funcionários da administração Trump afirmaram que pretendem concentrar os recursos na expansão da influência dos EUA nos organismos de normalização da ONU, onde competem com a China, nomeadamente na União Internacional das Telecomunicações, na Organização Marítima Internacional e na Organização Internacional do Trabalho.

Estas saídas ocorrem num momento em que Trump tem perturbado aliados e adversários com ações militares, incluindo a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e ameaças de anexação da Gronelândia.