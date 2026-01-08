EUA planeiam "ditar" as vendas de petróleo venezuelano

A Casa Branca afirmou esta quarta-feira que as decisões do governo interino da Venezuela serão "ditadas pelos Estados Unidos", numa altura em que Washington apreendeu dois petroleiros e anunciou planos para controlar todas as vendas de petróleo do país após a captura de Nicolás Maduro.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt disse que a administração Trump tem "o máximo de influência" sobre as autoridades venezuelanas após a operação militar de sábado em Caracas que prendeu Maduro.

"Continuamos em estreita coordenação com as autoridades interinas, e as suas decisões vão continuar a ser ditadas pelos Estados Unidos da América", disse Leavitt aos jornalistas.

Na quarta-feira, as forças americanas apreenderam o Marinera, anteriormente conhecido como Bella 1, no Atlântico Norte, após uma perseguição de semanas, e o M Sophia no Mar das Caraíbas. Ambos os navios foram acusados de transportar crude venezuelano sujeito a sanções.

O Departamento de Energia dos EUA disse que Washington supervisionaria todos os embarques de petróleo venezuelano em todo o mundo, permitindo exportações apenas através de canais aprovados.

As vendas de 30 milhões a 50 milhões de barris começarão imediatamente, com as receitas mantidas em contas controladas pelos EUA em bancos internacionais.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que o controlo do petróleo da Venezuela permitiria a Washington pressionar o país "sem desperdiçar uma única vida americana".

"Controlamos os recursos energéticos e dizemos ao regime que pode vender o petróleo desde que sirva os interesses nacionais dos EUA", disse Vance à Fox News.

"Marinera", anteriormente conhecido como Bella M

A Guarda Costeira localizou o Marinera sob um mandado do tribunal federal depois que o navio fugiu quando os oficiais tentaram abordá-lo a 15 de dezembro.

O navio foi subsequentemente rebaptizado e mudou de bandeira para a Rússia, tendo a tripulação pintado uma bandeira russa no casco, disse um alto funcionário dos EUA.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia exigiu o rápido regresso da tripulação a casa e acusou Washington de violar o direito marítimo internacional.

Antes da captura, um submarino russo e outras embarcações terão estado a escoltar o petroleiro enquanto este se afastava das Caraíbas em direção ao Atlântico Norte.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, disse que o Departamento de Justiça está a investigar os membros da tripulação por não terem obedecido às ordens da Guarda Costeira. Washington colocou o Marinera na sua lista de sanções no ano passado por alegações de que transportava carga para uma entidade ligada ao Hezbollah.

O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que as forças britânicas apoiaram a operação com aviões de reconhecimento.

O secretário da Defesa britânico, John Healey, acusou o navio de apoiar "um eixo russo-iraniano de evasão de sanções" que financia conflitos em várias regiões.

O M Sophia deixou de transmitir a sua localização em julho. Os analistas da Windward estimaram que o petroleiro transportava cerca de 1,8 milhões de barris quando partiu do Terminal Jose da Venezuela no final do mês passado, uma carga avaliada em cerca de 108 milhões de dólares a preços atuais.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que os dois navios faziam parte de uma frota sombra de petroleiros envelhecidos que contrabandeavam petróleo para países sancionados.

Cooperação com os EUA é "o único caminho"

Pelo menos 16 petroleiros partiram das águas venezuelanas após a ação militar de sábado, de acordo com a organização de localização de navios TankerTrackers.com.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que as autoridades interinas venezuelanas solicitaram que o crude dos navios capturados fosse incluído no acordo de transferência de petróleo anunciado por Trump.

"Eles entendem que a única maneira de movimentar petróleo e gerar receitas e não ter um colapso económico é se cooperarem e trabalharem com os Estados Unidos", disse Rubio aos repórteres depois de informar os legisladores.

A administração Trump planeia autorizar a importação de equipamento e serviços petrolíferos para aumentar a produção venezuelana para cerca de 1 milhão de barris por dia. As autoridades disseram que iriam investir na rede elétrica para aumentar a produção.

A empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA afirmou que as negociações com Washington seguiriam os acordos comerciais existentes com empresas como a Chevron.

A presidente interina Delcy Rodríguez disse que a Venezuela vai manter relações económicas em vários continentes, caracterizando o envolvimento dos EUA como uma prática diplomática normal.

O senador norte-americano Chris Murphy condenou a estratégia após uma reunião secreta no Capitólio, qualificando-a de "insana" e acusando a administração de planear apoderar-se do petróleo venezuelano pela força, enquanto tenta governar o país a partir de Washington.

Trump vai reunir-se com executivos petrolíferos dos EUA na sexta-feira para discutir planos para o setor petrolífero da Venezuela, disse Leavitt.