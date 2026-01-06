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Quem é Delcy Rodríguez, a mulher-chave do chavismo que assume o poder na Venezuela?

Delcy Rodríguez dá uma conferência de imprensa no Palácio Miraflores a 10 de março
Delcy Rodríguez dá uma conferência de imprensa no Palácio Miraflores a 10 de março Direitos de autor  Ariana Cubillos / AP
Direitos de autor Ariana Cubillos / AP
De Javier Iniguez De Onzono
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Depois de viver a tortura e o assassinato do pai aos sete anos de idade, Delcy Rodríguez e o irmão mais velho têm sido figuras-chave no aparelho chavista, desde cargos de funcionários públicos nos anos 2000, sob Hugo Chávez, até cargos de peso político com a ascensão de Nicolás Maduro.

A história da última etapa do chavismo, encarnada até agora na figura de Nicolás Maduro, não pode ser compreendida sem o clã familiar e político a que pertence Delcy Rodríguez (Caracas, 1969), que acaba de ser empossada como presidente em exercício da Venezuela.

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A advogada de 56 anos, que vai liderar interinamente o país caribenho após a captura e extradição do sucessor de Hugo Chávez pelos Estados Unidos, teve uma ascensão meteórica ao topo em Miraflores nos últimos 10 anos. Mas a sua história pessoal e política não pode ser dissociada da figura do seu pai, José Antonio Rodríguez.

O patriarca da família, que acabou por condicionar a história da experiência socialista venezuelana, foi um estudante muito ativo e líder político em vários movimentos paramilitares de esquerda. Mais tarde, fundou a Liga Socialista, um partido com um peso eleitoral insignificante e que promovia o voto nulo.

Em fevereiro de 1976, José Antonio coordenou o rapto de William Niehous, um empresário americano responsável pelas operações da empresa Owens-Illinois na Venezuela e suspeito de ser espião da CIA, a agência de informação externa dos EUA. O guerrilheiro foi preso cinco meses depois por agentes da Direção dos Serviços de Informações Policiais (DISIP), tendo sido torturado e morto quando a sua filha mais nova tinha apenas 7 anos de idade.

Tanto ela como o seu irmão Jorge, que também era menor na altura do assassinato, foram afetados pelos acontecimentos: ambos declararam publicamente que consideram o fim do pai um assunto pessoal.

Os filhos de José Antonio estudaram o ensino básico num liceu público de Caracas ligado à Universidade Central da Venezuela, a instituição onde o pai e muitas outras figuras da esquerda marxista iniciaram e desenvolveram a sua atividade política.

Delcy e Jorge ingressaram na universidade no final dos anos 80 e início dos anos 90: a primeira formou-se em advocacia e o segundo em psiquiatria, embora ambos acabassem por participar na vida política venezuelana após a chegada do chavismo.

De acordo com o governo venezuelano, Delcy Rodríguez passou um período subsequente na universidade no estrangeiro, onde alegadamente completou estudos de pós-graduação em direito do trabalho na Universidade de Paris X Nanterre e em política social no Birkbeck College em Londres. No entanto, não existem dados públicos destas instituições de ensino que permitam cruzar estes pormenores biográficos.

De Chávez a Maduro: dos cargos técnicos à liderança política

Os jovens Rodríguez estrearam-se na política durante o primeiro mandato de Hugo Chávez em 1999. No caso de Delcy, a sua carreira começou em 2003 em cargos mais técnicos, ou da função pública, como a Coordenação Geral da Vice-Presidência ou a Direção de Assuntos Internacionais do Ministério da Energia e Minas.

A sua carreira política deu uma guinada dez anos depois, após a morte do ex-presidente, em 2013, e a ascensão de Nicolás Maduro ao poder. A partir de então, Delcy adotou um papel mais político e ocupou cargos estratégicos no Palácio de Miraflores.

Rodríguez foi ministra da Comunicação e Informação (2013-2014), ministra dos Negócios Estrangeiros (2014-2017) e presidente da Assembleia Nacional Constituinte ( 2017).

Este último cargo é particularmente relevante, uma vez que, durante o seu mandato, este órgão concedeu a si próprio poderes plenipotenciários à frente dos outros ramos do governo sob o pretexto de alterar a Constituição, o que nunca aconteceu. O seu outro presidente, em 2018, foi Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela e a outra figura-chave do atual executivo "de facto" ao lado de Rodríguez.

"Delcygate": Rodríguez aparece em cena em Espanha

Delcy tornou-se uma figura conhecida na política espanhola em janeiro de 2020, depois de se ter reunido no aeroporto de Madrid-Barajas com o então ministro dos Transportes e ex-secretário de Organização do Partido Socialista, José Luis Ábalos, atualmente a ser julgado num caso de corrupção que afeta tanto o PSOE como o governo de Pedro Sánchez.

Os meios de comunicação social e a oposição política em Espanha tentaram esclarecer se nessa altura, pouco antes do surto da pandemia de COVID-19 na Europa, Delcy Rodríguez pôs os pés em território europeu, uma vez que o atual presidente interino da Venezuela está sancionado e proibido de pôr os pés no espaço Schengen da UE.

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