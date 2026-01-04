Nicolás Maduro nasceu a 23 de novembro de 1962 em Caracas. A sua vida mudou em dezembro de 1993, quando conheceu Hugo Chávez na prisão de Yare. O comandante cumpria pena pela tentativa de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, e Cilia Flores, advogada de Chávez na altura e futura mulher de Maduro, facilitou o encontro que definiria o destino político do jovem sindicalista.

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Na altura, Maduro tinha trinta e poucos anos e trabalhava como motorista de autocarro enquanto dava os primeiros passos no ativismo sindical. A ligação com Chávez foi imediata. Participou na fundação do Movimento V República e tornou-se um ator-chave na campanha que levou o líder revolucionário à presidência.

A sua ascensão foi rápida, mas metódica. Foi membro da Assembleia Nacional Constituinte que redigiu a nova constituição chavista, deputado entre 2000 e 2005, presidente da Câmara Baixa um ano depois e ministro dos Negócios Estrangeiros até Chávez o nomear como seu sucessor em dezembro de 2012.

Em março de 2013, com lágrimas nos olhos, Maduro anunciou a morte do seu mentor. Chávez tinha morrido de cancro, embora o recém-ungido sucessor se atrevesse a sugerir que a doença tinha sido causada por "inimigos históricos". A sua primeira decisão presidencial foi ordenar um destacamento militar maciço.

Doze anos ao leme de um país fracturado

Ao contrário de Chávez, Maduro nunca conseguiu conquistar as maiorias. Ganhou as eleições de 2013 contra Henrique Capriles por uma margem estreita e logo enfrentou protestos em massa. Em 2014, a repressão das mobilizações causou mais de 40 mortos e centenas de feridos.

A gestão económica foi desastrosa. A inflação elevada, a queda dos preços do petróleo e a escassez marcaram o seu governo. Em 2015, o chavismo perdeu as eleições legislativas. A resposta foi assumir os poderes da Assembleia Nacional através do Supremo Tribunal, uma medida que consolidou as acusações de deterioração democrática.

Maduro foi reeleito em 2018 em eleições consideradas fraudulentas, com baixa participação e sem oposição. Apenas seis chefes de Estado assistiram à sua tomada de posse. Juan Guaidó proclamou-se presidente em 2019 com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, mas a medida não conseguiu desalojar Maduro do poder.

As eleições de 2024 representaram o seu ponto mais baixo. Nunca entregou os registos oficiais que deveriam certificar a sua vitória sobre Edmundo González Urrutia. A comunidade internacional reconheceu o candidato da oposição como o vencedor legítimo, enquanto María Corina Machado, agora Prémio Nobel da Paz, liderava a resistência.

As consequências: operação militar americana, captura e destino judicial

Donald Trump tem aumentado as tensões desde o seu regresso à Casa Branca. Em novembro, afirmou que os dias de Maduro estavam "contados". Washington atacou mais de 30 barcos de narcotráfico perto da Venezuela, causando uma centena de mortes. A administração dos EUA designou o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista e ofereceu 50 milhões de dólares pela captura de Maduro.

Na madrugada de sábado, 3 de janeiro de 2026, helicópteros Chinook e forças especiais americanas atacaram Caracas. Maduro e Cilia Flores foram capturados em solo venezuelano e transferidos para o USS Iwo Jima. Trump classificou a operação como "uma das maiores demonstrações de poder da história dos EUA".

Imagens do presidente venezuelano de olhos vendados, segurando uma garrafa de água a bordo do navio militar, deram a volta ao mundo.

Horas depois, encapuzado e algemado, ele desceu do avião na Base Aérea de Stewart, em Nova York, sob vigilância de agentes da DEA. A Procuradora-Geral Pam Bondi anunciou as acusações: conspiração narcoterrorista, conspiração para contrabandear cocaína para os Estados Unidos e infrações relativas a armas e engenhos destrutivos. Espera-se que seja julgado em Manhattan esta semana.

Trump declarou que os EUA vão "governar a Venezuela" até que haja uma transição ordenada. Maduro, o condutor de autocarros que selou o seu compromisso revolucionário na prisão de Yare há 32 anos, aguarda agora o que será provavelmente o capítulo final da sua carreira política no Centro de Detenção Metropolitano, em Brooklyn.