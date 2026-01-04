O líder venezuelano Nicolás Maduro chegou aos Estados Unidos e foi levado para o Centro de Detenção Metropolitana, em Nova Iorque, onde aguarda julgamento sob a acusação de narcoterrorismo.

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Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram retirados de sua casa em Caracas, capital da Venezuela, numa operação militar dramática dos EUA que o governo de Maduro chamou de "imperialista".

Na sequência da operação apelidada de "Absolute Resolve", o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o seu país vai "governar" a Venezuela até uma transição "segura" e assumir o controlo das suas vastas reservas de petróleo.

Nesta foto divulgada pela Casa Branca, o Presidente Trump monitoriza as operações militares dos EUA na Venezuela com o Secretário da Defesa Pete Hegseth e o Diretor da CIA John Ratcliffe. Molly Riley/The White House via AP

O presidente Trump e o diretor da CIA, John Ratcliffe, acompanharam as operações militares dos EUA na Venezuela. A ação culminou em uma intensa campanha de pressão da administração Trump sobre Maduro e meses de planeamento secreto, resultando na ação americana mais assertiva para conseguir uma mudança de regime desde a invasão do Iraque em 2003.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu que os Estados Unidos libertassem Maduro, classificando-o como o líder legítimo do país.

Alguns civis e militares venezuelanos foram mortos, disse Rodríguez, mas não deu um número. Trump disse que algumas forças americanas ficaram feridas, mas nenhuma delas foi morta.

Venezuelanos inseguros quanto ao futuro do país

Trump não disse quem vai liderar a Venezuela, mas pareceu descartar a possibilidade de trabalhar com a líder da oposição e Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, afirmando que ela não tinha o apoio necessário para governar o país.

Delcy Rodríguez, que é a próxima na linha de sucessão presidencial, serviu como vice-presidente de Maduro desde 2018, supervisionando grande parte da economia petro-dependente da Venezuela, bem como seu temido serviço de inteligência. No sábado, o Supremo Tribunal da Venezuela ordenou que ela assumisse o cargo de presidente interina.

Trump indicou que Rodríguez já havia sido empossada como presidente da Venezuela, conforme a transferência de poder prevista na Constituição.

Mas a televisão estatal não transmitiu qualquer cerimónia de tomada de posse.

Helicópteros que transportam o presidente venezuelano Nicolas Maduro capturado e a sua esposa Cilia Flores aterram no Heliporto da West 30th Street, sábado, 3 de janeiro de 2026, em Nova Iorque. AP Photo/Stefan Jeremiah

Durante o discurso televisivo de Rodríguez, um ticker na parte inferior do ecrã identificou-a como vice-presidente. Ela não deu nenhum sinal de que estaria cooperando com os EUA e não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"O que está a ser feito à Venezuela é uma atrocidade que viola o direito internacional", disse ela no seu discurso. "A história e a justiça farão com que os extremistas que promoveram essa agressão armada paguem."

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, um dos principais responsáveis pela aplicação da lei de Maduro, exortou os venezuelanos a "saírem às ruas" para defender a soberania do país.

Alguns venezuelanos atenderam ao seu apelo, manifestando-se em apoio ao governo e queimando bandeiras americanas em reuniões dispersas em Caracas no sábado. Mas a maioria das pessoas ficou em casa por medo.

"O que está a acontecer não tem precedentes", disse Yanire Lucas, outra residente de Caracas, recolhendo pedaços de vidro de uma explosão numa base militar próxima que rebentou com as janelas da sua casa.

"Ainda estamos no limite e agora não sabemos o que fazer."

Reação internacional dividida

Os líderes de todo o mundo reagiram com uma mistura de condenação e apoio à captura de Maduro.

Os líderes europeus afirmaram que Maduro era considerado um líder ilegítimo, mas também apelaram à contenção e ao desanuviamento.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, escreveu: "A UE afirmou repetidamente que Maduro não tem legitimidade e defendeu uma transição pacífica", num post no X. "Em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados. Apelamos à contenção".

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que "Maduro levou o seu país à ruína".

"As últimas eleições foram manipuladas. Tal como muitos outros países, não reconhecemos a sua presidência. Maduro tem desempenhado um papel problemático na região", acrescentou.

O presidente francês também saudou a detenção de Maduro, afirmando que "as pessoas só podem regozijar-se".

Manifestantes manifestam-se em frente à Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart antes da chegada do presidente venezuelano Nicolas Maduro, em Newburgh, Nova Iorque. AP Photo/Noah K. Murray

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que os Estados Unidos devem libertar imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e a sua esposa e resolver a situação na Venezuela através do diálogo e da negociação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou estar "extremamente alarmado" e apelou a uma "clarificação imediata", segundo uma declaração publicada no sábado no canal Telegram do ministério.

Nos Estados Unidos, os americanos saíram à rua para protestar contra a intervenção militar dos EUA na Venezuela, enquanto alguns migrantes venezuelanos se reuniram para celebrar.

Especialistas e oposição questionam a legalidade da operação

Os legisladores de ambos os partidos políticos americanos levantaram reservas e objeções aos ataques dos EUA a barcos suspeitos de contrabando de droga. O Congresso não aprovou uma autorização para o uso da força militar neste tipo de operações na região.

Jim Himes, o principal democrata do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes, disse não ter visto nenhuma prova que justificasse que Trump atacasse a Venezuela sem a aprovação do Congresso e exigiu um briefing imediato da administração sobre "o seu plano para garantir a estabilidade na região e a sua justificação legal para esta decisão".

"Se os Estados Unidos afirmam o direito de usar a força militar para invadir e capturar líderes estrangeiros que acusam de conduta criminosa, o que impede a China de reivindicar a mesma autoridade sobre a liderança de Taiwan? O que impede Vladimir Putin de invocar uma justificação semelhante para raptar o presidente da Ucrânia?", afirmou o senador democrata Mark Warner, vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado, num comunicado.

"Uma vez ultrapassada esta linha, as regras que restringem o caos global começam a desmoronar-se e os regimes autoritários serão os primeiros a explorá-la", acrescentou.

"Há uma série de conceitos jurídicos internacionais que os Estados Unidos podem ter violado ao capturar Maduro", disse Ilan Katz, analista de direito internacional.

Um diplomata do Conselho, que falou sob condição de anonimato, disse que o Conselho de Segurança da ONU, agindo de acordo com um pedido de emergência da Colômbia, planeava realizar uma reunião sobre as operações dos EUA na Venezuela na segunda-feira de manhã.