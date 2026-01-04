Quando os aliados caem um a um, que mensagem é que a queda de Maduro traz para Teerão?

Embora o feriado de Ano Novo ainda não tenha terminado por completo, alguns utilizadores das redes sociais apontaram para um aumento repentino nas vendas de pizzas em todo o Pentágono nas primeiras horas da manhã de sábado, um ponto interpretado na literatura informal do ciberespaço como um sinal de operações militares dos EUA em alguma parte do mundo.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Independentemente da hipérbole dessas perceções, a realidade é que a simultaneidade de vários desenvolvimentos geopolíticos importantes voltou a centrar os olhares na política externa dos EUA e nas suas implicações para os aliados e opositores de Washington, desde os desenvolvimentos na Venezuela até ao Irão, à Síria e além.

Trump, o Ano Novo e Mensagens Familiares

Mesmo nos primeiros dias do novo ano, o presidente Donald Trump não se absteve de enviar mensagens explícitas contra a República Islâmica do Irão. Mensagens circularam concomitantemente com importantes desenvolvimentos na América Latina e na África: desde o ataque direto a Caracas e a queda de Nicolás Maduro, até as operações militares contra posições do ISIS no norte da Nigéria, aparentemente realizadas a pedido do governo central do país.

Destacam-se, para alguns analistas, o preço das ações e a oleosidade dos três países: Irão, Venezuela e Nigéria. Coloca-se agora a questão de saber se os Estados Unidos, em condições sensíveis do mercado global de energia, procuram desempenhar um papel mais colorido na equação do petróleo e até influenciar a OPEP. No entanto, os responsáveis da indústria petrolífera venezuelana declararam que as principais instalações do país, que detêm as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, não foram danificadas e que a produção e a refinação continuam.

A queda de Maduro para além de uma mudança de poder na América Latina

A queda de Nicolás Maduro não é apenas considerada uma convulsão interna na Venezuela. O evento tem duplo significado para Teerão, uma vez que a Venezuela tem sido um aliado próximo de Teerão nos últimos anos e uma extensa cooperação económica, petrolífera e de segurança tinha sido formada entre os dois países. Desde os laços estreitos de Teerão e Caracas durante a presidência de Mahmoud Ahmadinejad, e as suas relações íntimas com Hugo Chávez, até aos macroplanos dos governos iranianos em várias esferas económicas e logísticas da Venezuela.

Estas colaborações, que, em muitos casos, foram acompanhadas por milhares de milhões de investimentos iranianos, particularmente por entidades filiadas ao IRGC, basearam-se, em grande parte, na proximidade ideológica e na oposição partilhada aos Estados Unidos. Agora, com a queda do governo de Maduro, o destino destes investimentos e as exigências financeiras diferidas do Irão estão num estado de incerteza, mesmo quando o próprio Irão enfrenta uma grave crise económica e uma escassez de recursos cambiais.

Protestos no Irão e a Sombra dos Desenvolvimentos Estrangeiros

Os desenvolvimentos surgem numa altura em que os protestos de rua no Irão, com mensagens de apoio de Trump, entraram numa nova fase e o seu âmbito se estendeu a muitas cidades do país. O colapso simultâneo de uma aliança estratégica na América Latina, com a intensificação da agitação no Irão, não pode ser considerado acidental, da perspectiva de observadores nacionais e estrangeiros.

Especialmente na sequência da guerra dos 12 dias e do que alguns analistas chamam de “lacuna de segurança” na estrutura de defesa do Irão, tem havido algumas, embora ainda não confirmadas, especulações sobre a maior vulnerabilidade dos líderes da República Islâmica e, em particular, a possibilidade de remoção física de Ali Khamenei nos círculos mediáticos.

Reação de liderança e linha de distinção familiar

No mesmo espaço, o líder do Irão, Ali Khamenei, alertou mais uma vez sobre a distinção entre “manifestantes” e “agitadores”, que não vai falhar diante do que chama de tentativas de subverter o sistema. Não está claro se este posicionamento foi definido antes ou depois da queda do governo de Maduro, mas a coincidência da mensagem com os desenvolvimentos na Venezuela tem sido considerada significativa por muitos. O líder iraniano fez as observações no sábado de manhã numa reunião com as famílias dos mártires, reiterando que “vai pôr o inimigo de joelhos”.

De Damasco a Caracas o destino dos aliados de Moscovo

A experiência da Síria e da Venezuela — dois países que gozavam de apoio político e militar russo — levantou novas questões sobre o papel de Moscovo nas equações de poder. Ambos os governos, apesar do apoio de Vladimir Putin, colapsaram a curto prazo e com agitação significativa.

A mesma experiência levou alguns analistas a falar da possibilidade de “acordos maiores” entre potências mundiais, em que o destino dos aliados regionais pode ser determinado no contexto dos laços geopolíticos — da Ucrânia ao Médio Oriente. Em tal análise, o Irão não é a exceção.

Dependência do Oriente: Garantia ou Vulnerabilidade?

O Irão passou a depender significativamente da Rússia nos últimos anos, tendo até mesmo sido assinado um documento de cooperação a longo prazo entre os dois países. No entanto, vários especialistas acreditam que estes acordos não têm necessariamente valor estratégico duradouro para o Kremlin, e que se o equilíbrio de interesses mudar, Teerão poderá facilmente tornar-se um bloco renegado.

No decurso da guerra dos 12 dias, o apoio de Vladimir Putin ao Irão manteve-se, em grande parte, a nível político e diplomático, e não se viu nenhum sinal de apoio prático ou de dissuasão militar eficaz por parte de Moscovo, ou, pelo menos, não foi noticiado pelos meios de comunicação social. A Rússia, apesar dos seus declarados laços estratégicos com Teerão, preferiu abster-se de escalar as tensões com Israel e os Estados Unidos, limitando o seu papel a posições gerais de condenação dos ataques e convidando à contenção. Uma abordagem que, do olhar de muitos no Irão, voltou a pôr em evidência a heresia do Kremlin e a priorização dos seus interesses seccionais.

No entanto, Teerão continua a depender da Rússia, talvez não por uma confiança profunda, mas sim pela falta de opções alternativas no contexto das sanções e do isolamento internacional.

A interdependência em áreas como a venda de energia, a cooperação militar, o caso nuclear e o equilíbrio contra o Ocidente tornou inevitável para o Irão, mesmo à sombra de experiências onerosas e de uma desconfiança acumulada, manter a relação com Moscovo como uma parceria tática, mais baseada na necessidade e na coerção do que na lealdade.

Construi-se a geopolítica; uma parceria que, em particular — através da cooperação do Irão com a Rússia na guerra da Ucrânia — impôs um custo pesado, se não irreparável, às relações entre Teerão e Bruxelas.

Qual é a visão da China sobre o Irão?

Embora muitos analistas descrevam a principal disputa na atual ordem mundial como mais do que consideram política ou ideológica como uma competição económica entre os Estados Unidos e a China, as recentes posições de Pequim em relação a Teerão sugerem que a visão da China sobre o Irão não é fundamentalmente diferente da abordagem pragmática e orientada pela conveniência da Rússia.

A China, tal como Moscovo, usa o Irão principalmente como cartão geopolítico e fonte de energia barata face ao Ocidente e, em tempos sensíveis, abstém-se de se engajar em apoios dispendiosos ou em confrontos diretos com os Estados Unidos e seus aliados. Esta abordagem está em desacordo com as noções de uma parte da soberania do Irão que vê o “leste” como um porto seguro.

Há também uma lacuna óbvia dentro da classe dominante oriental do Irão: um grupo que vê a China como um modelo de desenvolvimento e um futuro parceiro estratégico, e outro grupo que continua a estar apegado a Moscovo.

No entanto, a experiência demonstrou que ambas as potências orientais, mais do que estão empenhadas na sobrevivência política do Irão ou nos interesses a longo prazo, como qualquer país realista nas relações internacionais, priorizam os seus interesses económicos e o equilíbrio no sistema internacional.

Uma economia desgastada e promessas que chegam atrasadas

Todos estes factores lançaram uma sombra sobre o Irão, cuja economia está sob pressão das sanções, da inflação elevada e da queda acentuada do poder de compra dos cidadãos.

Na perspetiva de muitos críticos, as promessas dos responsáveis para melhorar o estado dos meios de subsistência são mais soluções de curto prazo do que soluções práticas.

Soluções que são apresentadas tardiamente, com âmbito de efeito limitado e recentemente, à medida que a crise económica se aprofunda, muitas vezes vão além do “tratamento pós-medicamentoso”.

A morte de Sohrab, interpretam, é uma “bebida medicinal imaginária” que até agora nem sequer conseguiu curar a doença incurável da economia iraniana.

Bashar al-Assad e Vladimir Putin AP

Qual é a mensagem para Teerão?

A queda de governos que tiveram laços estreitos e amigáveis com a República Islâmica nos últimos anos, de Bashar al-Assad, na Síria, a Nicolás Maduro, na Venezuela, levanta inevitavelmente a questão de que mensagem esses desenvolvimentos têm para Teerão.

Serão estes acontecimentos meramente o resultado das circunstâncias internas de cada país ou um sinal de uma mudança na abordagem das grandes potências em relação aos seus aliados convictos?

As respostas a estas perguntas continuam pouco claras. O que parece certo, no entanto, é que a sincronicidade das pressões externas, a agitação interna e o colapso dos aliados colocaram a República Islâmica numa das conjunturas políticas e económicas mais complicadas dos últimos anos.

Uma crise que aconteceria mais cedo ou mais tarde

Os recentes protestos no Irão, provocados por uma profunda crise económica e pelo colapso dos meios de vida quotidianos dos cidadãos, não são considerados acontecimentos súbitos ou imprevisíveis. Em vez de ser o resultado de um choque seccional, esta agitação resulta de uma acumulação prolongada de pressões económicas, instabilidade crónica e erosão gradual da confiança pública; uma crise que poderia ter sido esperada mais cedo ou mais tarde.

A par da inflação crónica, da queda contínua do valor da moeda nacional e do declínio acentuado do poder de compra, o que tem alimentado cada vez mais a intensificação do descontentamento social, é a perceção generalizada da corrupção estrutural e o aprofundamento da divisão de classes na sociedade iraniana.

Uma divisão que não se limita à disparidade de rendimentos, mas se reflete no estilo de vida, no acesso a oportunidades e até no tom e no conteúdo do discurso oficial da soberania sobre os cidadãos; um discurso que, por vezes, entra em evidente conflito com o comportamento e a biodivisão da elite política e económica.

Nos últimos anos, a publicação de notícias e imagens relacionadas com certos registos financeiros ou o estilo de vida dos afiliados do poder — como revelações sobre os registos económicos de figuras como Kazem Siddiqui, o antigo imã da Sexta-Feira Santa de Teerão, ou uma reflexão generalizada sobre o casamento caro e “fora do costume islâmico” da filha de Ali Shamkhani, a ex-secretária do Conselho Supremo de Segurança Nacional — tem um símbolo durante breves períodos raiva e emoção lizadas.

A injustiça tornou-se um "pontete" na opinião pública. Embora estes casos tenham saído dos holofotes mediáticos após algum tempo, permaneceram na mente de muitos cidadãos como sinais de um padrão mais difundido.

A verdade é que estes exemplos, não casos excepcionais, são apenas manifestações limitadas de um fenómeno mais estrutural; um fenómeno que, pela sua persistência e repetição, tem vindo a corroer gradualmente a capacidade de tolerância social.

A sociedade iraniana encontra-se hoje numa situação dupla e contraditória: por um lado, carrega a experiência histórica de guerra, sanções e ameaças estrangeiras na sua memória colectiva, e é sensível à instabilidade e à insegurança; por outro, enfrenta uma soberania que, na perspetiva de uma parte significativa dos cidadãos, ao responder às exigências económicas, combater eficazmente a corrupção e desenhar uma visão clara para o futuro tem sido extremamente importante e, em muitos casos, é simultaneamente um perpetrador e um parceiro no crime. A simultaneidade destes dois fatores, a pressão externa e a erosão interna, criou uma atmosfera em que as ferramentas anteriores de gestão de crises e as "trocas de segurança" sociais perderam, em grande parte, a sua eficácia.

Nestas circunstâncias, os recentes protestos económicos não podem ser vistos apenas como uma reação instantânea ao aumento dos preços ou à volatilidade do mercado cambial. Mais do que qualquer outra coisa, estes desenvolvimentos são um sinal de uma crise estrutural que se vem a formar sob a pele da sociedade há anos e agora, com qualquer choque económico, político ou de segurança, está pronta para voltar a ocorrer; isso é, talvez, a única coisa que a “nação indefesa” da Venezuela tem em comum com os seus homólogos iranianos, como evidenciado nas recentes observações do laureado com o Nobel e líder da oposição.

Ao mesmo tempo, o líder da oposição israelita, Yair Lapid, tem instado o regime iraniano a prestar especial atenção aos desenvolvimentos em curso na Venezuela.