Rapaz agita bandeira iraniana diante de instalação policial atingida durante ofensiva militar EUA-Israel em Teerão
No Comment

Vídeo. Irão: destruição em Teerão após novos ataques israelitas

Últimas notícias:

Moradores foram vistos a remover escombros e a avaliar os estragos no sudeste de Teerão após uma nova vaga de ataques israelitas atingir a capital iraniana

Moradores removeram escombros e inspecionaram edifícios e viaturas danificados na zona sudeste de Teerão, após uma nova vaga de ataques israelitas à cidade.

Jornalistas da AFP relataram que se ouviram caças a sobrevoar a zona oeste de Teerão, seguidos de várias explosões.

Imagens da zona mostram edifícios destruídos, viaturas queimadas e destroços espalhados pelas ruas residenciais, enquanto o fumo continuava a sair das estruturas danificadas.

Viram-se pessoas a concentrar-se no local e a retirar escombros, à medida que começavam as operações de emergência e limpeza.

