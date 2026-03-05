Vídeo. Irão: destruição em Teerão após novos ataques israelitas

Moradores removeram escombros e inspecionaram edifícios e viaturas danificados na zona sudeste de Teerão, após uma nova vaga de ataques israelitas à cidade.
Jornalistas da AFP relataram que se ouviram caças a sobrevoar a zona oeste de Teerão, seguidos de várias explosões.
Imagens da zona mostram edifícios destruídos, viaturas queimadas e destroços espalhados pelas ruas residenciais, enquanto o fumo continuava a sair das estruturas danificadas.
Viram-se pessoas a concentrar-se no local e a retirar escombros, à medida que começavam as operações de emergência e limpeza.