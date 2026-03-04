Vídeo. Líbano: novos ataques aéreos atingem subúrbios sul de Beirute após alerta israelita

O Líbano voltou a ser alvo de ataques aéreos em 4 de março, quando um edifício foi atingido no bairro Harik, nos subúrbios sul de Beirute. Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam fumo a sair de um prédio de vários andares em Haret Hreik, zona frequentemente associada a posições do Hezbollah.
O ataque terá ocorrido após um aviso de evacuação publicado online pelo porta-voz militar israelita em árabe, que partilhou mapas a assinalar edifícios junto a mesquitas e outros locais. Moradores na zona relataram que as pessoas saíram rapidamente após o alerta, num padrão em que os avisos são seguidos de ataques rápidos.
Não havia vítimas confirmadas diretamente ligadas às imagens. Mas relatos locais indicaram que outros ataques no sul de Beirute, nesse dia, provocaram vários mortos e obrigaram famílias a abandonar as suas casas.
Para quem vive nos subúrbios do sul, a rotina já é conhecida: verificar o aviso, sair se for possível, esperar pela explosão e regressar para avaliar os estragos.