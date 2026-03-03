Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pessoas, algumas mascaradas, celebram a festa judaica de Purim numa estação de metro usada como abrigo contra possíveis mísseis iranianos, em Ramat Gan
No Comment

Vídeo. Israel celebra Purim em abrigo antiaéreo sob alertas de mísseis

Últimas notícias:

Centenas reuniram-se num abrigo de estacionamento subterrâneo em Tel Aviv para celebrar o Purim, com eventos públicos restringidos e alertas de mísseis a continuar.

Centenas de pessoas mascaradas reuniram-se no piso menos quatro do Centro Dizengoff, em Telavive, usando o parque de estacionamento subterrâneo como abrigo antiaéreo para assinalar a festividade judaica de Purim.

Com concentrações públicas limitadas por ordens militares e alertas de mísseis a soarem nos últimos dias, as celebrações passaram para espaços interiores.

Os participantes leram o Livro de Ester antes de dançar e cantar. Relataram-se cenas semelhantes noutros locais protegidos, com os festejos a prosseguirem apesar do conflito em curso.

