Vídeo. Israel celebra Purim em abrigo antiaéreo sob alertas de mísseis

Centenas de pessoas mascaradas reuniram-se no piso menos quatro do Centro Dizengoff, em Telavive, usando o parque de estacionamento subterrâneo como abrigo antiaéreo para assinalar a festividade judaica de Purim.
Com concentrações públicas limitadas por ordens militares e alertas de mísseis a soarem nos últimos dias, as celebrações passaram para espaços interiores.
Os participantes leram o Livro de Ester antes de dançar e cantar. Relataram-se cenas semelhantes noutros locais protegidos, com os festejos a prosseguirem apesar do conflito em curso.