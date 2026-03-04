Vídeo. Índia: Holi leva cor e multidões a todo o país

A festividade decorre na última lua cheia do mês lunar e marca o fim do inverno. Em cidades e aldeias, pessoas vestidas de branco saem à rua e cobrem-se umas às outras com pós de cores vivas e água colorida.

Em Ahmedabad, no estado de Gujarat, milhares de pessoas reuniram-se no templo Swaminarayan. Dançaram ao som de música tradicional gujarati e encharcaram-se mutuamente em pigmentos rosa, amarelos e verdes. As famílias partilharam doces, as crianças correram por entre nuvens de cor e desconhecidos cumprimentaram-se com risos.

Holi tem também um significado religioso. Celebra o amor de Krishna e Radha e simboliza a vitória do bem sobre o mal. Para muitos, é igualmente um momento de recomeço, para deixar para trás antigas tensões e acolher uma nova estação.

Apesar de ter origem na Índia, o Holi celebra-se em todo o Sul da Ásia e nas comunidades da diáspora espalhadas pelo mundo. O ambiente é festivo, mas a mensagem é simples: renovação, alegria e ligação entre pessoas importam.