Vídeo. Israel atinge hotel em Beirute em novos confrontos com Hezbollah

No subúrbio de Hazmieh, nos arredores de Beirute, hóspedes foram vistos a sair às escuras do Comfort Hotel, alguns ainda em roupa de dormir, enquanto fumo se elevava do edifício. A explosão integrou uma troca de fogo mais ampla entre Israel e o Hezbollah.

Responsáveis da área da saúde no Líbano indicaram que ataques a sul de Beirute mataram seis pessoas e feriram oito. Outras localidades, incluindo Baalbek, também relataram estragos. Israel afirmou estar a lançar uma nova vaga alargada de ataques contra o Irão, após disparos de mísseis contra o seu território.

O conflito estende-se agora muito para lá do Líbano. Um alto comandante norte-americano disse que quase 2 000 alvos no Irão foram atingidos. No Golfo, o Qatar anunciou ter desmantelado alegadas células de espionagem iranianas, enquanto um ataque com drone provocou um incêndio junto ao consulado dos Estados Unidos no Dubai. A França está a enviar o seu porta-aviões para o Mediterrâneo oriental.

Para muitos em Beirute, a estratégia mais ampla pesa menos do que o medo imediato. Hotéis, casas e estradas tornaram-se parte de um confronto regional que mostra poucos sinais de abrandar.