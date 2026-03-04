Vídeo. França: mais de 250 migrantes atravessam Canal da Mancha para Inglaterra com mar calmo

Pelo menos quatro embarcações precárias partiram na terça-feira, cada uma com cerca de cinquenta pessoas a bordo. Observadores contaram mais de 250 homens, mulheres e crianças a aproveitar o primeiro longo período de bom tempo deste ano.

Alguns migrantes esperaram atrás das dunas antes de correrem para a água, à medida que as embarcações se aproximavam ao largo. Outros ficaram minutos na rebentação, receosos de perder a oportunidade. Este método, conhecido como taxi boat, permite aos passadores zarparem de zonas menos vigiadas e recolherem passageiros rapidamente.

Uma quinta embarcação foi avistada já cheia. Mais tarde, durante a manhã, a gendarmaria marítima intercetou outra embarcação perto de Dunquerque e entregou as pessoas a bordo à polícia de fronteira. Foi apenas a segunda interceção conhecida ao abrigo de uma nova política francesa anunciada após conversações com o Reino Unido.

Calcula-se que entre 1 500 e 2 000 migrantes vivam em acampamentos perto de Calais e de Dunquerque. Dados britânicos apontam para mais de 41 000 chegadas em pequenas embarcações em 2025, um recorde desde 2022. Pelo menos 29 pessoas morreram no ano passado ao tentar a travessia.