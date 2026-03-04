Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Migrantes caminham pela água para embarcar num pequeno barco na tentativa de chegar ao Reino Unido
No Comment

Vídeo. França: mais de 250 migrantes atravessam Canal da Mancha para Inglaterra com mar calmo

Últimas notícias:

Ao amanhecer, vários botes deixaram a praia de Gravelines, em França, transportando migrantes que tentavam chegar a Inglaterra.

Pelo menos quatro embarcações precárias partiram na terça-feira, cada uma com cerca de cinquenta pessoas a bordo. Observadores contaram mais de 250 homens, mulheres e crianças a aproveitar o primeiro longo período de bom tempo deste ano.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Alguns migrantes esperaram atrás das dunas antes de correrem para a água, à medida que as embarcações se aproximavam ao largo. Outros ficaram minutos na rebentação, receosos de perder a oportunidade. Este método, conhecido como taxi boat, permite aos passadores zarparem de zonas menos vigiadas e recolherem passageiros rapidamente.

Uma quinta embarcação foi avistada já cheia. Mais tarde, durante a manhã, a gendarmaria marítima intercetou outra embarcação perto de Dunquerque e entregou as pessoas a bordo à polícia de fronteira. Foi apenas a segunda interceção conhecida ao abrigo de uma nova política francesa anunciada após conversações com o Reino Unido.

Calcula-se que entre 1 500 e 2 000 migrantes vivam em acampamentos perto de Calais e de Dunquerque. Dados britânicos apontam para mais de 41 000 chegadas em pequenas embarcações em 2025, um recorde desde 2022. Pelo menos 29 pessoas morreram no ano passado ao tentar a travessia.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE