Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Macron pede a Benjamin Netanyahu que "se abstenha de uma ofensiva terrestre" no Líbano

Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, 1 de março de 2026.
Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, 1 de março de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Aurelien Morissard, pool
Direitos de autor AP Photo/Aurelien Morissard, pool
De Olivier Tolachides
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Numa mensagem publicada no X, na quarta-feira à noite, o presidente francês afirmou ter falado com o primeiro-Ministro israelita.

Numa mensagem publicada na rede social X, na quarta-feira à noite, Emmanuel Macron disse ter pedido ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para "preservar a integridade territorial do Líbano" e "abster-se de uma ofensiva terrestre."

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O presidente francês afirmou ainda ter mantido conversações com opresidente libanês Joseph Aoun e com o primeiro-ministro Nawaf Salam.

O chefe de Estado defendeu o regresso "ao acordo de cessar-fogo" e apelou ao Hezbollah para que cesse "os seus ataques contra Israel e não só."

França irá tomar "iniciativas imediatas para apoiar as populações libanesas deslocadas", acrescentou.

Apoio a Chipre: "Charles-de-Gaulle" no Mediterrâneo

Emmanuel Macron condenou os ataques israelo-americanos contra o Irão, que foram "realizados à margem do direito internacional",mas atribuiu_"_a responsabilidade principal por esta situação" à República Islâmica.

Related

Macron anunciou também o envio de "meios de defesa aérea" adicionais e da fragata Languedoc para Chipre.

O presidente francês ordenou ainda o envio do porta-aviões Charles-de-Gaulle para o Mediterrâneo, invocando o impacto do conflito do Médio Oriente no comércio internacional.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Macron ordena primeiras retiradas de cidadãos enquanto França reforça defesas no Médio Oriente

Macron pede a Benjamin Netanyahu que "se abstenha de uma ofensiva terrestre" no Líbano

Emmanuel Macron vai atualizar doutrina de dissuasão nuclear de França