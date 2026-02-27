Emmanuel Macron vai atualizar doutrina de dissuasão nuclear de França

O presidente francês, Emmanuel Macron, irá delinear a doutrina de dissuasão nuclear de França na segunda-feira na base de submarinos de Île Longue, num discurso que deverá esclarecer como as armas nucleares francesas podem proteger os aliados europeus.

O discurso, agendado para a próxima segunda-feira na base no noroeste da França que abriga os quatro submarinos com armas nucleares do país, ocorre no momento em que os líderes europeus questionam a confiabilidade das garantias de segurança dos EUA sob a administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Eliseu afirmou que o discurso "será um momento importante no seu mandato", com "sem dúvida, algumas mudanças e desenvolvimentos significativos" esperados, ao mesmo tempo que sublinhou que a oferta nuclear da França "não está de forma alguma em concorrência com a NATO".

"Há grandes expectativas por parte dos aliados e parceiros, e talvez também dos adversários, sobre a forma como a doutrina nuclear francesa poderá evoluir", afirmou Héloïse Fayet, especialista em dissuasão nuclear do Instituto Francês de Relações Internacionais.

O discurso de segunda-feira representa uma oportunidade para Macron "esclarecer tudo e propor ideias e sugestões concretas para um maior papel da dissuasão francesa na Europa", acrescentou Fayet.

Decisão continua a ser francesa

O discurso de Macron será seu segundo grande discurso sobre dissuasão nuclear desde sua eleição em 2017, após um discurso de 2020 no qual propôs um "diálogo estratégico" com parceiros europeus sobre o papel nuclear da França.

A proposta de 2020 recebeu pouca resposta na altura, mas as atitudes europeias mudaram desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e as dúvidas renovadas sobre os compromissos dos EUA no segundo mandato de Trump.

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou, no início do mês, ter mantido "conversações iniciais" com Macron sobre a dissuasão nuclear e teorizou publicamente sobre a possibilidade de os aviões da Força Aérea alemã transportarem bombas nucleares francesas.

A França continua a ser o único membro da UE com armas nucleares e tem menos de 300 ogivas, o que Macron disse que em 2020 é suficiente para infligir "danos inaceitáveis" a qualquer país que ameace os interesses vitais da França.

Fayet sublinhou que não existe qualquer plano para partilhar a decisão de utilizar armas nucleares.

"A decisão caberá sempre ao presidente francês e não existe a ideia de os aliados pagarem pela dissuasão nuclear francesa", afirmou.

"Se um dia não pudermos acreditar na garantia de segurança dos Estados Unidos, se todas as forças, tanto nucleares como convencionais, se retirarem da Europa, nesse caso, sim, a França e o Reino Unido terão de se reforçar, talvez aumentar o número de ogivas, mas o mais importante, penso eu, é evitar a proliferação nacional", acrescentou Fayet.

Mudança nuclear em jogo

O contexto geopolítico das armas nucleares mudou significativamente nos últimos anos.

A Rússia reviu a sua política de dissuasão em 2024, baixando o seu limiar para uma possível retaliação nuclear. A China e a Coreia do Norte estão a expandir os seus arsenais nucleares, enquanto os EUA consideraram a possibilidade de retomar os testes nucleares.

Em outubro, Trump falou da intenção de retomar os ensaios nucleares pela primeira vez desde 1992, embora o secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, tenha dito mais tarde que esses ensaios não incluiriam explosões nucleares.

O Reino Unido anunciou planos para comprar caças F-35A com capacidade nuclear, fabricados nos EUA, restaurando a capacidade de realizar ataques aéreos nucleares que abandonou na década de 1990, deixando-o apenas com mísseis nucleares baseados em submarinos.

O local escolhido para o discurso de Macron na segunda-feira - a base de Île Longue, onde se encontram os quatro submarinos franceses com armas nucleares - irá demonstrar que os presidentes franceses também têm à sua disposição a força nuclear num mundo cada vez mais instável.

Cada um deles pode transportar 16 mísseis balísticos intercontinentais M51, cada um armado com várias ogivas.