Vídeo. EUA: avião ligeiro despenha-se em duas casas em Phoenix, três feridos

Despenhou-se no norte de Phoenix um pequeno avião de treino que transportava um piloto-aluno e um instrutor de voo, embatendo em duas casas antes de ficar imobilizado, com o nariz apontado ao chão, num quintal, avançaram as autoridades.
O Piper PA-28 perdeu uma das asas no embate e acabou ao lado de uma piscina, junto à segunda casa que atingiu.
Segundo os bombeiros, o instrutor, o piloto-aluno e um homem que se encontrava numa das casas ficaram feridos e foram transportados para o hospital.
A aeronave dirigia-se para o aeroporto vizinho de Deer Valley quando se deu o acidente. Equipas de emergência acorreram ao local e está em curso uma investigação às causas do incidente.