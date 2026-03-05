Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Imagem retirada de vídeo fornecido pela ABC15 Arizona mostra um pequeno avião que aterrou de nariz num quintal, no norte de Phoenix, a 4 de março de 2026
No Comment

Vídeo. EUA: avião ligeiro despenha-se em duas casas em Phoenix, três feridos

Últimas notícias:

Imagens aéreas mostram destroços após queda de avião ligeiro no Arizona

Despenhou-se no norte de Phoenix um pequeno avião de treino que transportava um piloto-aluno e um instrutor de voo, embatendo em duas casas antes de ficar imobilizado, com o nariz apontado ao chão, num quintal, avançaram as autoridades.

O Piper PA-28 perdeu uma das asas no embate e acabou ao lado de uma piscina, junto à segunda casa que atingiu.

Segundo os bombeiros, o instrutor, o piloto-aluno e um homem que se encontrava numa das casas ficaram feridos e foram transportados para o hospital.

A aeronave dirigia-se para o aeroporto vizinho de Deer Valley quando se deu o acidente. Equipas de emergência acorreram ao local e está em curso uma investigação às causas do incidente.

