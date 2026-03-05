Vídeo. Líbano: destruição após ataques noturnos israelitas no sul de Beirute

Equipas foram vistas a remover escombros e destroços nos subúrbios do sul de Beirute, após ataques israelitas durante a noite, segundo imagens do local.
A Agência Nacional de Notícias (NNA) estatal libanesa reportou vários ataques na madrugada de quinta-feira, incluindo dois no bastião do Hezbollah, no sul de Beirute.
As forças armadas israelitas afirmaram ter atingido centros de comando do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão, na cidade, depois de terem avisado os residentes para abandonarem partes dos subúrbios.
Não houve de imediato registo de vítimas resultantes dos ataques. As operações ocorrem numa altura em que os combates entre Israel e o Hezbollah se intensificam, num contexto de conflito regional mais alargado.