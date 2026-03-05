Vídeo. Japão: lançamento de foguetão privado falha após descolagem

A startup japonesa Space One abortou o lançamento do foguetão Kairos pouco depois da descolagem a partir da base de lançamentos Spaceport Kii, na província de Wakayama
O foguetão descolou, mas pareceu depois perder estabilidade em pleno voo e cair, deixando fumo visível no céu
A empresa, sediada em Tóquio, afirmou que interrompeu o voo depois de concluir que o êxito da missão era pouco provável
O objetivo do lançamento era fazer da Space One a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita