Japão lança foguetão
No Comment

Vídeo. Japão: lançamento de foguetão privado falha após descolagem

Últimas notícias:

A startup japonesa Space One cancelou o lançamento do foguetão Kairos poucos segundos após a descolagem, falhando a tentativa de se tornar a primeira empresa privada do país a colocar um satélite em órbita.

A startup japonesa Space One abortou o lançamento do foguetão Kairos pouco depois da descolagem a partir da base de lançamentos Spaceport Kii, na província de Wakayama

O foguetão descolou, mas pareceu depois perder estabilidade em pleno voo e cair, deixando fumo visível no céu

A empresa, sediada em Tóquio, afirmou que interrompeu o voo depois de concluir que o êxito da missão era pouco provável

O objetivo do lançamento era fazer da Space One a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita

