Maduro diz-se aberto a diálogo com os EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz estar disposto a negociar um acordo de combate ao tráfico de droga com os Estados Unidos, numa entrevista pré-gravada transmitida na quinta-feira pela televisão estatal, mas recusou-se a comentar os ataques da CIA a um porto de atracagem na semana passada.

Maduro reiterou que Washington quer forçar uma mudança de governo na Venezuela e obter acesso às vastas reservas de petróleo do seu país, através da campanha de pressão de meses, que começou com um grande destacamento militar no Mar das Caraíbas em agosto.

"O que é que eles pretendem? É claro que procuram impor-se através de ameaças, intimidação e força", disse Maduro, acrescentando mais tarde que é altura de ambas as nações "começarem a falar seriamente, com dados na mão".

"O governo dos EUA sabe, porque dissemos a muitos dos seus porta-vozes, que se quiserem discutir seriamente um acordo para combater o tráfico de drogas, estamos prontos", sublinhou Maduro: "Se eles querem petróleo, a Venezuela está pronta para o investimento dos EUA, como com a Chevron, sempre que eles quiserem, onde eles quiserem e como eles quiserem", acrescentou.

A Chevron é a única grande empresa petrolífera que exporta petróleo bruto venezuelano para os Estados Unidos. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

A entrevista foi gravada na véspera de Ano Novo, no mesmo dia em que as forças armadas norte-americanas anunciaram ataques contra cinco alegados barcos de tráfico de droga.

As últimas ações elevam o número total de ataques a barcos conhecidos para 35 e o número de pessoas mortas para pelo menos 115, de acordo com os números anunciados pela administração Trump. Há venezuelanos entre as vítimas desses ataques.

O presidente norte-americano, Donald Trump, justificou os ataques como uma escalada necessária para travar o fluxo de droga para os Estados Unidos e afirmou que Washington está envolvido num "conflito armado" com os cartéis de droga.

Maduro não comenta ataque da CIA

Os ataques começaram ao largo da costa caribenha da Venezuela e mais tarde expandiram-se para o leste do Oceano Pacífico.

Na semana passada, a CIA esteve por detrás de um ataque com drones a uma zona de atracagem que a administração Trump acredita ser utilizada pelos cartéis de droga venezuelanos.

Foi a primeira operação direta conhecida em solo venezuelano desde o início dos ataques a barcos, marcando uma escalada significativa na campanha de pressão de Trump sobre Maduro, que foi acusado de narcoterrorismo nos EUA e tem uma recompensa de 50 milhões de dólares (42,5 milhões de euros) pela sua captura.

Questionado sobre a operação em solo venezuelano, Maduro recusou-se a comentar o incidente, mas indicou que poderia "falar sobre isso dentro de alguns dias".