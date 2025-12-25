Venezuela liberta 71 presos políticos no Natal, apesar da pressão internacional

O governo venezuelano libertou na quinta-feira 71 presos políticos, detidos após os protestos que se seguiram às eleições presidenciais de 2024. A informação foi confirmada pelo Comité de Mães em Defesa da Verdade, que detalhou que entre os libertados estão 65 homens, três mulheres e três adolescentes.

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"Essa notícia transborda os nossos corações de alegria e enche-nos de esperança. Mostra-nos que a luta sempre compensa e compromete-nos a continuar sem descanso até trazermos de volta todos os que ainda estão desaparecidos", disse o grupo numa mensagem publicada na sua conta do Instagram.

No entanto, a organização sublinhou que a medida não é suficiente. "É uma conquista importante, mas insuficiente, por isso exigimos a liberdade total para todos através de uma amnistia geral (...) A injustiça continua a afetar centenas de famílias em todo o país", acrescentou.

Esta é a maior libertação de presos políticos dos últimos meses e surge num contexto de crescente tensão entre Caracas e Washington, coincidindo com o endurecimento do discurso do presidente norte-americano, Donald Trump, em relação ao governo venezuelano.

O governo de Nicolás Maduro está sob pressão internacional há algum tempo por causa da situação dos direitos humanos no país. Organizações não governamentais têm denunciado detenções arbitrárias, processos judiciais irregulares e casos de detenção em regime de incomunicabilidade, o que tem provocado repetidas críticas de grupos internacionais.

Embora tenham saudado a libertação como um passo positivo, a oposição e as organizações civis insistiram que centenas de pessoas continuam detidas por razões políticas e apelaram para avanços mais amplos para garantir as liberdades civis e o respeito pelos direitos fundamentais na Venezuela.