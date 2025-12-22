A Guarda Costeira dos EUA está a perseguir um terceiro petroleiro perto da Venezuela no mar das Caraíbas, disse um alto funcionário dos EUA que falou sob condição de anonimato, acrescentando que o navio fazia parte de uma frota sombra venezuelana utilizada para escapar às sanções.

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A embarcação, que navegava em águas internacionais perto da Venezuela, estava alegadamente a navegar sob uma bandeira falsa e foi objeto de uma ordem judicial de apreensão, disse informado sobre a missão.

A identificação da embarcação ainda não é clara, e outro membro do governo afirmou que o navio ainda não foi abordado.

No domingo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro denunciou no Telegram a "campanha de agressão que vai do terrorismo psicológico aos corsários que atacam petroleiros", acrescentando: "estamos prontos para acelerar o ritmo da nossa revolução profunda!"

Na sequência da anterior apreensão, Maduro prometeu não a deixar "impune" e disse que iria apresentar queixas ao Conselho de Segurança da ONU.

O Pentágono e o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a Guarda Costeira dos EUA, redireccionaram as perguntas sobre a operação para a Casa Branca, que ainda não comentou.

Se for bem sucedida, a operação será a segunda do género no fim-de-semana e a terceira em menos de duas semanas. Faz parte de uma campanha mais alargada da administração Trump para reprimir os navios sancionados ligados ao governo venezuelano.

Os EUA apreenderam um petroleiro de bandeira panamenha chamado Centuries no sábado, e um petroleiro sancionado chamado Skipper a 10 de dezembro.

A razão para a apreensão do Centuries é menos clara do que a do Skipper, que não ostentava a bandeira de um país e fazia parte de uma frota fantasma que transportava carga sancionada.

A Casa Branca também descreveu o Centuries como um "navio com bandeira falsa que operava como parte da frota sombra venezuelana para traficar petróleo roubado."

No entanto, o historiador marítimo Salvatore Mercogliano disse que os bancos de dados de navegação mostram que o Centuries parecia legal. "Tudo indica que se trata de uma embarcação devidamente registada", disse embora tenha acrescentado que provavelmente transportava petróleo sancionado.

Na semana passada, a administração Trump anunciou um "bloqueio" a todos os petroleiros sancionados que entrem ou saiam do país, exigindo a devolução dos bens apreendidos às companhias petrolíferas norte-americanas há anos.

"O presidente Trump foi claro: o bloqueio dos petroleiros sancionados que partem da Venezuela, ou que a ela se destinam, permanecerá em pleno vigor até que a empresa criminosa de Maduro devolva todos os bens americanos roubados", disse o Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, no X.

Os EUA também têm como alvo embarcações que dizem estar a contrabandear fentanil e outras drogas, com pelo menos 104 mortos em 28 ataques conhecidos desde setembro.

Os ataques têm sido alvo de escrutínio por parte de legisladores norte-americanos e de ativistas dos direitos humanos, e críticos afirmam que faltam provas e que as mortes equivalem a execuções extrajudiciais.