Um petroleiro ao largo da costa da Venezuela foi apreendido pelas forças norte-americanas no sábado. É a segunda vez em menos de duas semanas que as forças norte-americanas tomam este tipo de medidas, numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, exerce uma pressão crescente sobre o líder venezuelano Nicolas Maduro.

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Dias antes, Trump anunciou um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. Um primeiro petroleiro foi apreendido ao largo da costa do país sul-americano em 10 de dezembro pelas forças norte-americanas.

Numa mensagem publicada nas redes sociais no dia X, Kristi Noem, Secretária da Segurança Interna, confirmou que "a Guarda Costeira dos EUA, com o apoio do Departamento de Guerra", deteve o último petroleiro atracado na Venezuela. Noem partilhou um vídeo na sua mensagem de um helicóptero americano a lançar pessoal para um navio chamado Centuries.

De acordo com o MarineTraffic, um projeto que utiliza dados disponíveis ao público para localizar navios em todo o mundo, um petroleiro que navega sob bandeira panamiana e opera com esse nome foi recentemente localizado perto da costa venezuelana. No entanto, não se sabe se o navio estava sob sanções dos EUA.

Autoridades norte-americanas que falaram sob condição de anonimato disseram que a abordagem do navio foi "consentida", pois o petroleiro parou voluntariamente e permitiu que as forças americanas subissem a bordo.

A razão para a apreensão do Centuries é menos clara do que a do primeiro petroleiro, o Skipper, que não arvorava a bandeira de um país e fazia parte de uma frota-sombra que transportava carga sancionada.

A secretária de imprensa adjunta da Casa Branca, Anna Kelly, disse que o Centuries também era um "navio com bandeira falsa que operava como parte da frota sombra venezuelana para traficar petróleo roubado", transportando petróleo sancionado.

No entanto, o historiador marítimo Salvatore Mercogliano diz que os dados de navegação mostram que o Centuries parece legal. "Tudo indica que se trata de uma embarcação devidamente registada", disse, embora tenha acrescentado que provavelmente transportava petróleo sancionado. Chamou à apreensão "uma grande escalada" e disse que a medida se destinou a "assustar outros petroleiros".

A Venezuela classificou a apreensão como "criminosa" e prometeu não deixar que ela "fique impune", inclusive apresentando queixas ao Conselho de Segurança da ONU.

Após a primeira apreensão de um petroleiro, Trump prometeu um bloqueio à Venezuela e intensificou a retórica contra Maduro, alertando que "os dias do líder venezuelano estão contados". Exigiu também a devolução dos bens confiscados às companhias petrolíferas dos EUA há anos, afirmando: "Não vamos deixar passar ninguém que não deva passar. Eles tiraram-nos coisas ilegalmente", disse o presidente norte-americano.

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Os EUA também atacaram embarcações que dizem estar a contrabandear fentanil e outras drogas, com pelo menos 104 mortos em 28 ataques desde setembro. Os críticos afirmam que faltam provas e que as mortes podem ser qualificadas como execuções extrajudiciais.

A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, disse que Trump "quer continuar a explodir barcos até que Maduro chore".