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Trump anuncia apreensão do "maior petroleiro de sempre" ao largo da Venezuela

Nesta foto de arquivo de 25 de maio de 2020, o petroleiro iraniano Fortune está ancorado no cais da refinaria El Palito, perto de Puerto Cabello, Venezuela.
Nesta foto de arquivo de 25 de maio de 2020, o petroleiro iraniano Fortune está ancorado no cais da refinaria El Palito, perto de Puerto Cabello, Venezuela. Direitos de autor  Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
De Christina Thykjaer & Euronews com AP
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Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, numa operação liderada pela Guarda Costeira e apoiada pela Marinha, anunciou o presidente Donald Trump, numa nova medida para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro.

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que os Estados Unidos apreenderam um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, num contexto de tensões crescentes com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

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É a mais recente medida da administração Trump para aumentar a pressão sobre Maduro, acusado nos Estados Unidos de narco-terrorismo.

"Apreendemos um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, um petroleiro grande, muito grande, o maior alguma vez apreendido, de facto", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Trump acrescentou que "outras coisas estão a acontecer", embora não tenha dado mais detalhes e tenha dito que falaria sobre isso mais tarde.

De acordo com um responsável dos EUA, que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato, a apreensão foi realizada numa operação liderada pela Guarda Costeira dos EUA e apoiada pela Marinha.

Um dia antes, as forças armadas americanas sobrevoaram o Golfo da Venezuela com um par de caças, no que parece ser a maior aproximação de caças ao espaço aéreo venezuelano desde o início da campanha de pressão da administração.

Os Estados Unidos têm a maior presença militar na região desde há décadas e lançaram uma série de ataques mortais contra navios suspeitos de tráfico de droga no Mar das Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico.

Trump afirmou que os ataques terrestres estão a chegar, embora não tenha dado pormenores sobre a sua localização.

Entre as concessões que os EUA fizeram a Maduro em negociações anteriores estava a autorização para a empresa petrolífera Chevron retomar a extração e exportação de crude venezuelano. As operações da empresa no país sul-americano eram uma importante tábua de salvação financeira para o governo de Maduro.

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