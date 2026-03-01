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"Vamos atingir o Irão com uma força nunca antes vista", avisa Trump

O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de partir no Marine One do relvado sul da Casa Branca, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026,
O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de partir no Marine One do relvado sul da Casa Branca, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Marina Stoimenova
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Trump advertiu o Irão contra uma escalada de ataques, enquanto o presidente do parlamento iraniano promete "golpes devastadores" em resposta ao assassinato do Ayatollah Ali Khamenei e à continuação dos ataques israelo-americanos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irão contra a escalada dos ataques numa publicação na sua plataforma social Truth Social, depois de Teerão ter feito ameaças na sequência do reconhecimento da morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei.

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"O Irão acabou de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais do que alguma vez atacou", escreveu Trump. Os seus comentários surgem no momento em que as tensões continuam a aumentar na sequência dos ataques coordenados entre os EUA e Israel contra o Irão.

Donald Trump adverte o Irão contra a escalada de ataques numa publicação no Truth Social, afirmando que os Estados Unidos responderiam com uma força "nunca antes vista"
Donald Trump adverte o Irão contra a escalada de ataques numa publicação no Truth Social, afirmando que os Estados Unidos responderão com uma força "nunca antes vista" Truth Social

No domingo, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, denunciou os líderes dos Estados Unidos e de Israel como "criminosos imundos", avisando que iriam enfrentar "golpes devastadores" devido aos contínuos ataques contra a República Islâmica.

Apoiantes do governo choram numa concentração depois de a televisão estatal ter anunciado oficialmente a morte do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei
Apoiantes do governo choram numa concentração depois de a televisão estatal ter anunciado oficialmente a morte do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei AP

"O Presidente Qalibaf disse num discurso transmitido pela televisão que se tornou o mais alto funcionário iraniano a aparecer publicamente desde o início dos ataques. "Vamos desferir golpes tão devastadores que vós próprios sereis levados a implorar."

Ali Khamenei morto, confirmam os meios de comunicação social iranianos

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto num ataque em grande escala contra o Irão levado a cabo por Israel e pelos Estados Unidos, lançando incertezas sobre o futuro da República Islâmica e aumentando os receios de instabilidade regional.

A televisão estatal iraniana e a agência noticiosa estatal da República Islâmica noticiaram a morte do homem de 86 anos na madrugada de domingo.

O anúncio foi feito horas antes por Trump, que disse que os iranianos tinham a "maior oportunidade" de "recuperar" o seu país.

Uma campanha aérea coordenada entre os EUA e Israel visou instalações militares e governamentais iranianas. Segundo Trump, os "bombardeamentos pesados e precisos" continuarão durante toda a semana ou enquanto for necessário.

Os ataques marcaram uma escalada dramática no envolvimento dos EUA no Irão, representando a segunda vez em oito meses que a administração Trump lança ataques durante as negociações sobre o programa nuclear de Teerão.

A morte de Khamenei, depois de décadas no poder, deveria deixar um grande vazio de liderança, dada a falta de um sucessor publicamente identificado e a autoridade máxima do líder supremo sobre as principais decisões do Estado.

Outras fontes • AP, AFP

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