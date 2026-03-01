Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Novo líder supremo pode ser escolhido dentro de dias, afirma diplomacia do Irão

Apoiantes do governo reúnem-se em sinal de luto depois de a televisão estatal ter anunciado oficialmente a morte do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, em Teerão, Irão, no domingo, 1 de março,
Apoiantes do governo reúnem-se em sinal de luto depois de a televisão estatal ter anunciado oficialmente a morte do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, em Teerão, Irão, no domingo, 1 de março,
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Sertac Aktan
Publicado a
Os ataques de retaliação iranianos mataram três militares americanos e feriram vários em Israel, enquanto milhares de pessoas em Yazd choravam a morte de Ali Khamenei.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que um novo líder supremo será escolhido dentro de "um ou dois dias", numa entrevista que deu à rede Al Jazeera no domingo.

Entretanto, milhares de apoiantes do governo iraniano encheram a praça principal da cidade central de Yazd em sinal de luto, gritando "Morte à América", um dia depois de o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, ter sido morto por ataques norte-americanos e israelitas.

A morte de Khamenei desencadeou ataques de retaliação em vários países da região, do Qatar a Israel.

Pelo menos nove pessoas morreram depois um míssil iraniano ter atingido uma zona residencial da cidade israelita de Beit Shemesh, 30 quilómetros a oeste de Jerusalém.

Ao segundo dia do conflito, o Comando Central dos Estados Unidos (EUA) confirmou no dia X que três militares norte-americanos foram mortos em combate e cinco ficaram gravemente feridos, uma vez que Teerão tinha como alvo principal as bases militares norte-americanas na região. Vários outros sofreram ferimentos ligeiros provocados por estilhaços e concussões.

As forças armadas israelitas, as IDF, divulgaram imagens do que disseram ser um ataque à sede do regime iraniano em Teerão. As imagens foram divulgadas depois de uma grande explosão ter abalado a capital do Irão, atacada várias vezes no segundo dia da ofensiva israelo-americana.

