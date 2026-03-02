Vídeo. Israel: ataque de míssil iraniano em Beit Shemesh mata pelo menos nove

Pelo menos nove pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas depois de um míssil iraniano atingir uma zona residencial em Beit Shemesh, no centro de Israel, indicaram os serviços de emergência
Equipas de socorro trabalharam entre os escombros para recuperar corpos, remover destroços e apagar incêndios provocados pelo impacto
No local do impacto viam-se veículos carbonizados e blocos de apartamentos danificados, enquanto as equipas de emergência vasculhavam a zona
O ataque ocorre numa altura de escalada das hostilidades entre o Irão, Israel e os Estados Unidos, com novos lançamentos de mísseis e bombardeamentos aéreos reportados em toda a região
Explosões foram igualmente ouvidas em Telavive, enquanto Israel sinalizou a continuidade das operações militares