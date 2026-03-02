Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ataque com mísseis do Irão a Israel faz nove mortos e 11 desaparecidos
No Comment

Vídeo. Israel: ataque de míssil iraniano em Beit Shemesh mata pelo menos nove

Últimas notícias:

Pelo menos nove pessoas morreram depois de um míssil iraniano atingir um bairro residencial na cidade israelita de Beit Shemesh

Pelo menos nove pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas depois de um míssil iraniano atingir uma zona residencial em Beit Shemesh, no centro de Israel, indicaram os serviços de emergência

Equipas de socorro trabalharam entre os escombros para recuperar corpos, remover destroços e apagar incêndios provocados pelo impacto

No local do impacto viam-se veículos carbonizados e blocos de apartamentos danificados, enquanto as equipas de emergência vasculhavam a zona

O ataque ocorre numa altura de escalada das hostilidades entre o Irão, Israel e os Estados Unidos, com novos lançamentos de mísseis e bombardeamentos aéreos reportados em toda a região

Explosões foram igualmente ouvidas em Telavive, enquanto Israel sinalizou a continuidade das operações militares

