Vídeo. Brasil intensifica procura por sobreviventes após cheias mortais em Minas Gerais

Em Juiz de Fora, no munícipio brasileiro de Minas Gerais, o operador de escavadora Everaldo de Almeida indicou que as equipas têm de avançar devagar ao remover a lama no Parque Jardim Burnier. Casas ruíram e algumas vítimas continuam debaixo dos escombros, com qualquer descuido a poder afetar as pessoas.
Mais de 5.000 moradores abandonaram as suas casas, numa altura em que novas chuvas reacendem o receio de desastres. Equipas de socorro e vizinhos estão a colaborar para encontrarem as pessoas desaparecidas, bem como animais de estimação e bens materiais.
As autoridades alertam que a chuva deverá continuar ao longo do fim de semana, dificultando as operações de resgate numa região repetidamente atingida por fenómenos meteorológicos extremos, que os cientistas associam às alterações climáticas.