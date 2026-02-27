Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Moradores recuperam pertences após derrocada de casas devido a chuvas intensas e cheias no bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora
No Comment

Vídeo. Brasil intensifica procura por sobreviventes após cheias mortais em Minas Gerais

Últimas notícias:

O deslizamento de terras em Minas Gerais fez pelo menos 54 mortos. Muitas pessoas continuam desaparecidas, numa altura em que se prevê mais chuva.

Em Juiz de Fora, no munícipio brasileiro de Minas Gerais, o operador de escavadora Everaldo de Almeida indicou que as equipas têm de avançar devagar ao remover a lama no Parque Jardim Burnier. Casas ruíram e algumas vítimas continuam debaixo dos escombros, com qualquer descuido a poder afetar as pessoas.

Mais de 5.000 moradores abandonaram as suas casas, numa altura em que novas chuvas reacendem o receio de desastres. Equipas de socorro e vizinhos estão a colaborar para encontrarem as pessoas desaparecidas, bem como animais de estimação e bens materiais.

As autoridades alertam que a chuva deverá continuar ao longo do fim de semana, dificultando as operações de resgate numa região repetidamente atingida por fenómenos meteorológicos extremos, que os cientistas associam às alterações climáticas.

