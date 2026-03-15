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Rapaz empurra bicicleta com bidões de água em plena tempestade de areia em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza
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Vídeo. Forte tempestade de areia atinge Faixa de Gaza

Últimas notícias:

Sul de Gaza fica coberto por uma luz avermelhada devido a uma tempestade de areia que assola a região.

Uma tempestade de poeira varreu a Faixa de Gaza no sábado, enquanto as autoridades apelavam à população para que tomasse medidas para garantirem a sua proteção.

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Equipas de emergência, sob a tutela do Ministério do Interior controlado pelo Hamas, aconselharam os palestinianos a permanecerem em casa, sobretudo os que sofrem de doenças respiratórias, à medida que uma nuvem densa de poeira alaranjada se espalhava pelo enclave.

As autoridades pediram ainda às pessoas que fixassem bem as suas tendas, para evitar que fossem levadas pelo vento. Vídeos filmados no sábado mostravam tendas a abanar e árvores a vergarem, enquanto os carros circulavam por ruas cheias de poeira e com pouca visibilidade.

Embora tempestades de poeira ocorram em Gaza, não se registava um episódio tão intenso há mais de cinco anos.

A guerra de Israel com o Hamas deixou a maior parte dos 2 milhões de habitantes de Gaza deslocada, a viver em tendas e em edifícios danificados.

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