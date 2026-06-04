Vídeo. México: manifestantes derrubam estátuas de jogadores do Mundial na Cidade do México

Professores em protesto derrubaram, na terça-feira, várias estátuas de futebolistas no centro da Cidade do México, aumentando as tensões antes do Mundial de futebol.
Elementos do sindicato dissidente CNTE usaram cordas para derrubar as figuras ao longo do Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas ladeadas por arranha-céus, antes de as despirem e queimarem.
A ação insere-se num conflito em curso sobre salários e pensões. O grupo exige um aumento salarial de 100% e rejeitou uma proposta do governo de 9%, o que aumenta o risco de greves mais alargadas durante o torneio.
Estão previstas novas manifestações, incluindo durante a abertura do Mundial de futebol, a 11 de junho.
Mais cedo, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar protestos relacionados perto do Zócalo, onde deverão realizar-se eventos para adeptos.