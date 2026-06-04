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Estátua do Mundial, com graffiti em espanhol a dizer "A Coordenadora Nacional de Trabalhadores da Educação vive", caída durante protesto de professores
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Vídeo. México: manifestantes derrubam estátuas de jogadores do Mundial na Cidade do México

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Professores na Cidade do México derrubaram estátuas de futebol durante protestos por salários e reformas, aumentando tensões antes da abertura do Mundial no próximo mês.

Professores em protesto derrubaram, na terça-feira, várias estátuas de futebolistas no centro da Cidade do México, aumentando as tensões antes do Mundial de futebol.

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Elementos do sindicato dissidente CNTE usaram cordas para derrubar as figuras ao longo do Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas ladeadas por arranha-céus, antes de as despirem e queimarem.

A ação insere-se num conflito em curso sobre salários e pensões. O grupo exige um aumento salarial de 100% e rejeitou uma proposta do governo de 9%, o que aumenta o risco de greves mais alargadas durante o torneio.

Estão previstas novas manifestações, incluindo durante a abertura do Mundial de futebol, a 11 de junho.

Mais cedo, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar protestos relacionados perto do Zócalo, onde deverão realizar-se eventos para adeptos.

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