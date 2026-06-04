Vídeo. Gaza: moradores avaliam destruição após ataque aéreo israelita

Detritos cobriram as ruas próximas e várias partes do edifício ficaram danificadas, enquanto famílias e vizinhos se juntavam para avaliar a destruição. Testemunhas relataram cenas de pânico após o ataque, que ocorreu por volta das 2h00, com equipas de emergência a responderem a alertas de incêndio e vítimas. Os moradores passaram a manhã a remover escombros e a procurar entre pertences danificados, enquanto crianças e famílias permaneciam reunidas perto do local.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O ataque mais recente ocorre numa altura em que os combates prosseguem em toda a Faixa de Gaza, apesar de sucessivas discussões sobre possíveis esforços para pôr fim ao conflito. Familiares das pessoas afetadas disseram que a ofensiva destruiu casas, bens pessoais e meios de subsistência, agravando as dificuldades que a população civil já enfrenta em todo o território.

Moradores questionaram como é que se pode continuar a falar num eventual fim da guerra enquanto os bombardeamentos aéreos permanecem uma realidade diária em muitos bairros. O incidente evidencia o impacto humanitário contínuo do conflito, com zonas residenciais a continuarem a suportar as consequências das operações militares e dos deslocamentos sucessivos.