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Palestiniano inspeciona e limpa os destroços após um ataque aéreo israelita
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Vídeo. Gaza: moradores avaliam destruição após ataque aéreo israelita

Últimas notícias:

Moradores de Gaza avaliavam, a 4 de junho, os extensos estragos depois de um ataque aéreo israelita noturno ter atingido um apartamento no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza.

Detritos cobriram as ruas próximas e várias partes do edifício ficaram danificadas, enquanto famílias e vizinhos se juntavam para avaliar a destruição. Testemunhas relataram cenas de pânico após o ataque, que ocorreu por volta das 2h00, com equipas de emergência a responderem a alertas de incêndio e vítimas. Os moradores passaram a manhã a remover escombros e a procurar entre pertences danificados, enquanto crianças e famílias permaneciam reunidas perto do local.

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O ataque mais recente ocorre numa altura em que os combates prosseguem em toda a Faixa de Gaza, apesar de sucessivas discussões sobre possíveis esforços para pôr fim ao conflito. Familiares das pessoas afetadas disseram que a ofensiva destruiu casas, bens pessoais e meios de subsistência, agravando as dificuldades que a população civil já enfrenta em todo o território.

Moradores questionaram como é que se pode continuar a falar num eventual fim da guerra enquanto os bombardeamentos aéreos permanecem uma realidade diária em muitos bairros. O incidente evidencia o impacto humanitário contínuo do conflito, com zonas residenciais a continuarem a suportar as consequências das operações militares e dos deslocamentos sucessivos.

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