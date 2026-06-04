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Familiares rezam junto aos corpos de palestinianos mortos num ataque israelita, durante o funeral no hospital Shifa
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Vídeo. Gaza: famílias choram mortos após ataques israelitas noturnos que mataram pelo menos nove

Últimas notícias:

Famílias reuniram-se na Cidade de Gaza para chorar os parentes mortos em 4 de junho, após ataques aéreos israelitas durante a noite, segundo hospitais locais

Familiares reuniram-se no Hospital Shifa para chorar o luto enquanto os corpos das vítimas, incluindo duas mulheres e duas crianças, eram preparados para sepultura. Imagens de um dos locais atingidos mostravam danos graves num edifício residencial, com destroços, paredes destruídas e pertences manchados de sangue espalhados pela zona. Os ataques ocorreram, durante a noite, em pelo menos quatro locais distintos na Cidade de Gaza.

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As mortes sublinham a fragilidade persistente do cessar-fogo acordado em outubro para travar um conflito que dura há mais de dois anos. Embora os combates em grande escala tenham diminuído, as forças israelitas continuam a realizar ataques aéreos e operações militares, enquanto Israel afirma estar a responder a ameaças à segurança e a violações da trégua. O Ministério da Saúde de Gaza indica que mais de 936 palestinianos foram mortos desde a entrada em vigor do cessar-fogo.

As mortes mais recentes ocorrem numa altura em que a atenção internacional se concentra sobretudo na escalada paralela entre Israel e o Hezbollah ao longo da frente libanesa, enquanto a violência em Gaza continua a causar vítimas quase todos os dias.

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