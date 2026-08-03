Vídeo. França: incêndio florestal revela engenhos explosivos da II Guerra Mundial

Incêndio florestal no sudoeste de França revela projéteis não detonados da Segunda Guerra Mundial, levando equipas de inativação de explosivos a proteger a área antes de os residentes poderem regressar em segurança a casa.
Imagens de vídeo mostraram terreno chamuscado coberto de munições da época, enquanto especialistas procuravam e recolhiam projéteis junto a zonas residenciais.
As autoridades indicaram que algumas munições explodiram devido ao calor extremo, projetando estilhaços para edifícios vizinhos e obrigando à criação de uma zona de segurança.
Equipas estão a remover os explosivos visíveis antes de avançarem para uma operação de limpeza mais aprofundada, assim que as condições sejam seguras.