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Vista aérea de casas queimadas pelos incêndios florestais em Le Porge, sudoeste de França, sábado, 1 de agosto
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Vídeo. França: incêndio florestal revela engenhos explosivos da II Guerra Mundial

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Incêndio florestal no sudoeste de França expôs projéteis da Segunda Guerra Mundial por detonar, obrigando equipas de desminagem a limpar a zona antes de os residentes evacuados poderem regressar a casa

Incêndio florestal no sudoeste de França revela projéteis não detonados da Segunda Guerra Mundial, levando equipas de inativação de explosivos a proteger a área antes de os residentes poderem regressar em segurança a casa.

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Imagens de vídeo mostraram terreno chamuscado coberto de munições da época, enquanto especialistas procuravam e recolhiam projéteis junto a zonas residenciais.

As autoridades indicaram que algumas munições explodiram devido ao calor extremo, projetando estilhaços para edifícios vizinhos e obrigando à criação de uma zona de segurança.

Equipas estão a remover os explosivos visíveis antes de avançarem para uma operação de limpeza mais aprofundada, assim que as condições sejam seguras.

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