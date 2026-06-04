Vídeo. Kuwait: vídeo mostra momento em que drone atinge terminal do aeroporto

Um ataque com drone atingiu na quarta-feira um terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Kuwait, causando a morte a uma pessoa e ferindo dezenas de outras, segundo as autoridades kuwaitianas.
Imagens de videovigilância divulgadas pela autoridade de aviação civil do país mostraram o momento em que o aparelho embateu no edifício, provocando danos significativos.
Responsáveis indicaram que o ataque obrigou ao encerramento temporário do aeroporto, que só tinha reaberto alguns dias antes, após um longo fecho ligado ao conflito regional. O Ministério da Defesa do Kuwait atribuiu a responsabilidade ao Irão e afirmou que vários drones e mísseis foram intercetados. Teerão negou ter visado o aeroporto e alegou que os danos foram provocados por um interceptor que falhou o alvo. As autoridades retomaram mais tarde parte das operações, com um número limitado de voos a partir de um terminal alternativo.