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Drone atinge terminal do Aeroporto Internacional do Kuwait
Koweit

Vídeo. Kuwait: vídeo mostra momento em que drone atinge terminal do aeroporto

Últimas notícias:

Imagens de videovigilância registaram o momento em que um drone atingiu o terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Kuwait, matando uma pessoa e ferindo dezenas, na mais recente escalada envolvendo o Irão.

Um ataque com drone atingiu na quarta-feira um terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Kuwait, causando a morte a uma pessoa e ferindo dezenas de outras, segundo as autoridades kuwaitianas.

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Imagens de videovigilância divulgadas pela autoridade de aviação civil do país mostraram o momento em que o aparelho embateu no edifício, provocando danos significativos.

Responsáveis indicaram que o ataque obrigou ao encerramento temporário do aeroporto, que só tinha reaberto alguns dias antes, após um longo fecho ligado ao conflito regional. O Ministério da Defesa do Kuwait atribuiu a responsabilidade ao Irão e afirmou que vários drones e mísseis foram intercetados. Teerão negou ter visado o aeroporto e alegou que os danos foram provocados por um interceptor que falhou o alvo. As autoridades retomaram mais tarde parte das operações, com um número limitado de voos a partir de um terminal alternativo.

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