Guia foi encontrado com vida após uma semana desaparecido no Monte Evereste

Um guia sherpa que estava desaparecido no Monte Evereste há quase uma semana foi encontrado vivo, a rastejar em direção ao acampamento base, e reuniu-se com a sua família, que já tinha dado início aos rituais fúnebres, acreditando que ele teria morrido.
Um guia sherpa que tinha desaparecido no Monte Evereste foi encontrado com vida após passar quase uma semana sozinho na montanha.
Dawa Sherpa, de 52 anos, foi encontrado a rastejar em direção ao acampamento base por uma equipa de limpeza da montanha perto da Cascata de Gelo de Khumbu, logo acima do Acampamento Base do Evereste.
Tinha sido visto pela última vez a descer a montanha a 29 de maio, depois de ter guiado um alpinista polaco pelo terreno. Enquanto o seu cliente chegou ao acampamento base em segurança, Dawa nunca chegou, o que suscitou preocupações quanto à sua segurança.
As equipas de resgate transportaram-no montanha abaixo antes de ser levado de helicóptero para um hospital em Katmandu. A sua esposa e filha, que já tinham iniciado os rituais fúnebres depois de perderem a esperança de o encontrar com vida, estavam à sua espera para lhe dar as boas-vindas.
O resgate ocorreu no final da época de escalada mais movimentada de sempre no Evereste.