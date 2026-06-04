Guia foi encontrado com vida após uma semana desaparecido no Monte Evereste

Um guia sherpa que tinha desaparecido no Monte Evereste foi encontrado com vida após passar quase uma semana sozinho na montanha.

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Dawa Sherpa, de 52 anos, foi encontrado a rastejar em direção ao acampamento base por uma equipa de limpeza da montanha perto da Cascata de Gelo de Khumbu, logo acima do Acampamento Base do Evereste.

Tinha sido visto pela última vez a descer a montanha a 29 de maio, depois de ter guiado um alpinista polaco pelo terreno. Enquanto o seu cliente chegou ao acampamento base em segurança, Dawa nunca chegou, o que suscitou preocupações quanto à sua segurança.

Profissionais de saúde transportam Dawa Sherpa, guia de montanha que esteve desaparecido durante vários dias na região do Evereste, para receber cuidados médicos Associated Press

As equipas de resgate transportaram-no montanha abaixo antes de ser levado de helicóptero para um hospital em Katmandu. A sua esposa e filha, que já tinham iniciado os rituais fúnebres depois de perderem a esperança de o encontrar com vida, estavam à sua espera para lhe dar as boas-vindas.

O resgate ocorreu no final da época de escalada mais movimentada de sempre no Evereste.