Vídeo. Kathmandu assinala 72 anos da primeira subida ao Everest

Escaladores, guias Sherpa e membros da comunidade de montanhismo do Nepal carregaram bandeiras e retratos de lendários alpinistas do Everest, celebrando as suas conquistas no que é agora conhecido como o Dia Internacional do Everest.

O evento comemora a histórica escalada de Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e de Tenzing Norgay, o guia Sherpa, que juntos se tornaram os primeiros a alcançar o topo da montanha mais alta do mundo.

Conhecida como Sagarmatha no Nepal, a montanha passou de mítica a mainstream. O que antes era uma ascensão quase impossível é agora uma rota sobrelotada, levantando preocupações sobre segurança e poluição.

O ministro da cultura e turismo do Nepal liderou as celebrações, que incluíram uma caminhada pela capital e uma reunião no antigo palácio histórico.