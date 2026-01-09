Vídeo. Iranianos gritam "morte ao ditador" após noite de protestos

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram manifestantes a incendiarem um quiosque da polícia em Teerão durante protestos que se espalharam por várias cidades do Irão.
Ouviram-se palavras de ordem como "morte ao ditador" e "morte a Khamenei" em protestos inicialmente desencadeados pelo aumento do custo de vida.
Os protestos representam um dos desafios mais sérios à República Islâmica em mais de quatro décadas, com manifestantes a pedirem abertamente o fim do seu regime teocrático.
Até agora, a violência em torno das manifestações fez pelo menos 42 mortos, enquanto mais de 2.270 pessoas foram detidas, segundo a Human Rights Activists News Agency, sediada nos Estados Unidos.