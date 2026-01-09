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Imagens mostram pessoas a bloquear um cruzamento durante um protesto em Teerão, Irão, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026.
No Comment

Vídeo. Iranianos gritam "morte ao ditador" após noite de protestos

Últimas notícias:

Manifestantes encheram as ruas de Teerão, a capital, e de outras cidades na noite de quinta-feira, apesar da repressão mortífera das forças de segurança.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram manifestantes a incendiarem um quiosque da polícia em Teerão durante protestos que se espalharam por várias cidades do Irão.

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Ouviram-se palavras de ordem como "morte ao ditador" e "morte a Khamenei" em protestos inicialmente desencadeados pelo aumento do custo de vida.

Os protestos representam um dos desafios mais sérios à República Islâmica em mais de quatro décadas, com manifestantes a pedirem abertamente o fim do seu regime teocrático.

Até agora, a violência em torno das manifestações fez pelo menos 42 mortos, enquanto mais de 2.270 pessoas foram detidas, segundo a Human Rights Activists News Agency, sediada nos Estados Unidos.

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