Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Ficheiro: Equipa basca Goiherri compete na prova internacional de cabo de guerra, domingo, 25 de junho de 2017
No Comment

Vídeo. Taiwan recebe Mundial de jogo da corda em recinto coberto com mais de mil atletas

Últimas notícias:

Mais de mil atletas disputam os Mundiais em recinto coberto na Taipei Arena, na primeira vez que Taiwan acolhe esta competição internacional.

Taiwan acolhe pela primeira vez os Campeonatos do Mundo de Jogos de Corda em Recinto Coberto, que levam mais de mil atletas à Taipei Arena para uma competição de quatro dias.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Equipas de vários países competem em diferentes categorias de peso, incluindo escalões de juniores e de seniores.

Espectadores juntaram-se para ver os duelos intensos, com as equipas a puxarem a corda em equipas muito equilibradas.

Os organizadores afirmaram que receber o evento em Taiwan permitiu que os atletas locais competissem em casa, enquanto participantes internacionais descrevem a equipa taiwanesa como uma das mais fortes em prova.

Algumas equipas e árbitros não conseguiram comparecer devido a perturbações nos voos relacionadas com a guerra no Médio Oriente.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE