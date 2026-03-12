Vídeo. Taiwan recebe Mundial de jogo da corda em recinto coberto com mais de mil atletas

Taiwan acolhe pela primeira vez os Campeonatos do Mundo de Jogos de Corda em Recinto Coberto, que levam mais de mil atletas à Taipei Arena para uma competição de quatro dias.
Equipas de vários países competem em diferentes categorias de peso, incluindo escalões de juniores e de seniores.
Espectadores juntaram-se para ver os duelos intensos, com as equipas a puxarem a corda em equipas muito equilibradas.
Os organizadores afirmaram que receber o evento em Taiwan permitiu que os atletas locais competissem em casa, enquanto participantes internacionais descrevem a equipa taiwanesa como uma das mais fortes em prova.
Algumas equipas e árbitros não conseguiram comparecer devido a perturbações nos voos relacionadas com a guerra no Médio Oriente.