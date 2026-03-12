Vídeo. Líbano: ataques aéreos israelitas causam destruição nos subúrbios do sul de Beirute

Edifícios reduzidos a escombros e ruas cobertas de destroços foram vistos nos subúrbios do sul de Beirute após ataques israelitas durante a noite.
As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques visaram infraestruturas do Hezbollah, depois de o grupo ter anunciado uma nova operação contra Israel.
Imagens da zona mostravam edifícios muito danificados e fumo a erguer-se dos locais atingidos, enquanto algumas áreas continuavam a fumegar.
Os ataques ocorreram numa altura de escalada de tensões na região, com o Hezbollah a lançar mísseis em direção a Israel e Israel a responder com uma série de bombardeamentos aéreos em todo o Líbano, incluindo nos subúrbios do sul da capital.