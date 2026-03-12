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Fumo e chamas erguem-se de edifícios após ataques aéreos israelitas em Dahiyeh, subúrbios sul de Beirute, Líbano
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Vídeo. Líbano: ataques aéreos israelitas causam destruição nos subúrbios do sul de Beirute

Últimas notícias:

Edifícios destruídos e ruas cobertas de escombros eram visíveis nos subúrbios do sul de Beirute após ataques noturnos israelitas contra posições do Hezbollah, segundo o exército israelita.

Edifícios reduzidos a escombros e ruas cobertas de destroços foram vistos nos subúrbios do sul de Beirute após ataques israelitas durante a noite.

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As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques visaram infraestruturas do Hezbollah, depois de o grupo ter anunciado uma nova operação contra Israel.

Imagens da zona mostravam edifícios muito danificados e fumo a erguer-se dos locais atingidos, enquanto algumas áreas continuavam a fumegar.

Os ataques ocorreram numa altura de escalada de tensões na região, com o Hezbollah a lançar mísseis em direção a Israel e Israel a responder com uma série de bombardeamentos aéreos em todo o Líbano, incluindo nos subúrbios do sul da capital.

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