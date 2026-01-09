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Vídeo. Pelo menos quatro mortos após novos bombardeamentos russos em Kiev

Últimas notícias:

Um ataque aéreo russo atingiu vários bairros de Kiev, esta sexta-feira, tendo feito pelo menos quatro mortos e mais de 20 feridos.

As autoridades ucranianas municipais indicaram que morreram pelo menos quatro pessoas em vários pontos de Kiev, entre elas um paramédico que prestava assistência no local, no distrito de Darnytskyi. Pelo menos outras 24 ficaram feridas, incluindo socorristas e profissionais de saúde.

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Explosões devastaram partes do complexo Comfort Town, matando pessoas dentro do edifício e dezenas deram entrada no hospital. Várias entradas ficaram danificadas, janelas estilhaçadas e secções das fachadas parcialmente destruídas.

Equipas de emergência trabalharam toda a noite para remover destroços, extinguir incêndios e retirar moradores. Os acessos a eletricidade, água e aquecimento foram interrompidos, obrigando algumas famílias a deixarem temporariamente as suas casas.

Inspeções e trabalhos de reparação continuam em curso, enquanto os serviços municipais avaliam o impacto total do ataque.

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