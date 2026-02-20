Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ataques em Zaporíjia e Kharkiv fazem um morto e vários feridos

De Euronews com AP
Publicado a
Situação em território ucraniano agrava-se. Mesmo as pessoas que vivem nas áreas controladas pela Rússia enfrentam crescentes problemas de abastecimento de água, energia, aquecimento e assistência médica.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia informou na sexta-feira que pelo menos uma pessoa morreu como resultado de um ataque com drones na cidade de Kharkiv, no nordeste do país. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Um incêndio começou num armazém de uma das empresas civis, cobrindo uma área de pelo menos 3.000 metros quadrados.

Em Zaporíjia, pelo menos três pessoas ficaram feridas nos últimos ataques, de acordo com o serviço de emergência. Uma bomba aérea danificou a fachada, as janelas e o telhado de um prédio residencial de quatro andares, disse num comunicado nas redes sociais.

Os ataques ocorrem numa altura em que as pessoas que vivem nas áreas controladas pela Rússia na Ucrânia enfrentam crescentes problemas de abastecimento de água, energia, aquecimento e assistência médica.

Até mesmo o presidente Vladimir Putin reconheceu os problemas nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, que foram ilegalmente anexadas por Moscovo meses após o início da guerra total em 2022.

Quase quatro anos após o início da chamada operação militar, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano.

Muitas das cerca de três a cinco milhões de pessoas que permanecem nas regiões sob o controlo de Moscovo enfrentam problemas de habitação, água, energia, aquecimento e cuidados de saúde.

