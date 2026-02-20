Sagrada Família atinge a sua altura máxima após mais de um século

Após mais de um século, a icónica basílica da Sagrada Família, em Barcelona, atingiu na sexta-feira a sua altura máxima. Uma cruz branca de 17 metros de altura está agora no topo da Torre de Jesus Cristo, a peça central da igreja.

"Hoje era um dia que estávamos a aguardar ansiosamente. Correu tudo bem, muito bem", disse aos jornalistas o arquiteto-chefe Jordi Fauli.

Tal como planeado pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí, a cruz tem quatro braços, o que permite que seja reconhecida de qualquer direção.

Réplicas em miniatura da nova torre central que irá coroar a Sagrada Família durante uma conferência de imprensa em Barcelona, Espanha, quinta-feira, 18 de setembro de 2025. AP Photo/Emilio Morenatti

O interior da Torre de Jesus Cristo continua em construção, e o seu exterior continua rodeado de gruas e andaimes. No entanto, apenas por mais alguns meses, uma vez que a igreja anunciou que os andaimes deverão ser removidos a tempo da sua inauguração em junho.

O evento coincidirá com o centenário da morte de Gaudí, estando a bênção da Torre de Jesus Cristo prevista para 10 de junho.

Há rumores de que o Papa Leão XIV estará presente, mas o Vaticano ainda não confirmou a sua visita a Espanha.

A Torre de Jesus Cristo, que se ergue atualmente a 172,5 metros acima da cidade, é uma das 18 torres originalmente concebidas por Gaudí.

O arquiteto desenhou a Sagrada Família há mais de 140 anos, tendo a primeira pedra do monumento sido colocada em 1882. Gaudí, no entanto, nunca esperou que a igreja fosse concluída durante a sua vida.

A igreja mais alta do mundo

A mundialmente famosa igreja enfrentou muitos contratempos que resultaram no atraso da sua conclusão, desde a Guerra Civil Espanhola até à pandemia de COVID-19.

A Sagrada Família já se tornou a igreja mais alta do mundo em outubro passado, depois de mais uma parte da sua torre central ter sido erguida, ultrapassando o pináculo da Igreja de Ulm, na Alemanha, uma igreja luterana gótica construída ao longo de mais de 500 anos.

Milhões de turistas visitam o icónico monumento todos os anos, com cerca de 4,8 milhões de bilhetes vendidos em 2024.

As taxas de entrada financiam em grande parte a construção em curso, uma vez que se prevê que a conclusão total da igreja demore ainda uma década.