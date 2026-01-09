Vídeo. Suíça declara dia de luto nacional pelos 40 mortos no incêndio em Crans-Montana

Realizou-se na estância de Crans-Montana uma cerimónia de homenagem, que reuniu responsáveis suíços e líderes estrangeiros, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente italiano Sergio Mattarella, o primeiro-ministro belga Bart De Wever e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.
O incêndio deflagrou pouco depois da meia-noite de 1 de janeiro no bar Le Constellation, ferindo 116 pessoas, muitas com gravidade. Os investigadores acreditam que velas pirotécnicas decorativas colocadas em garrafas de champanhe terão ateado fogo aos materiais do teto.
As autoridades estão a analisar o cumprimento das normas de segurança contra incêndios e abriram uma investigação criminal aos gestores do bar. Muitas vítimas eram adolescentes ou jovens adultos, e algumas famílias foram solicitadas a fornecer ADN para identificação.