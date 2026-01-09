Milhares de casas e empresas do norte de França e do sul de Inglaterra ficaram sem eletricidade na manhã de sexta-feira e muitas pessoas enfrentaram atrasos generalizados nas viagens noutros locais da Europa, depois de a tempestade Goretti ter vindo do Atlântico, trazendo ventos fortes, chuva e neve para a região.

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Em França, o sistema de tempestades cortou a eletricidade a cerca de 380 mil casas, a maioria no norte da Normandia, informou o fornecedor de energia Enedis.

Durante a noite, foram registadas rajadas de vento de até 216 quilómetros por hora na região de Manche, no noroeste de França, segundo as autoridades.

Os ventos derrubaram árvores, tendo pelo menos uma delas colidido com edifícios residenciais na região de Seine-Maritime, em França, sem causar feridos, segundo as autoridades.

As escolas permaneceram fechadas em algumas partes do norte de França, onde foram emitidos alertas meteorológicos em 30 outras regiões.

Um homem limpa a neve de um caminho pedestre durante um forte nevão em Praga, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

Durante a noite, ondas gigantes quebraram as muralhas de portos no extremo noroeste de França e, à medida que a tempestade se deslocava para leste, provocou inundações e obrigou ao encerramento de estradas e portos, incluindo em Dieppe.

O norte da Alemanha sofreu graves perturbações devido à neve intensa e aos ventos fortes provocados pela tempestade Elli, com escolas fechadas em Hamburgo e Bremen e serviços ferroviários de longa distância cancelados.

Os voos foram cancelados ou adiados no aeroporto de Hamburgo e várias estradas principais ficaram paralisadas, incluindo algumas a centenas de quilómetros a sul, na região de Frankfurt.

Os serviços meteorológicos alemães alertaram para a possibilidade de ventos com "força de furacão" em zonas ao longo do Mar do Norte e no sudoeste e de até 15 centímetros de neve em algumas zonas do país na sexta-feira.

Trabalhadores municipais de Hamburgo limpam o gelo e a neve de uma paragem de autocarro na Stephansplatz, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

O jogo de futebol do Leipzig contra o St. Pauli, a contar para a Bundesliga alemã, no sábado, foi cancelado devido ao forte nevão, estando a realização de outros jogos em dúvida.

O St. Pauli, de Hamburgo, no norte da Alemanha, declarou que tinha "feito tudo o que estava ao seu alcance para garantir que o jogo pudesse ser realizado com segurança", mas tal não foi possível.

Apesar de vários dias de esforços de limpeza, as dificuldades para remover a neve da cobertura do estádio eram uma preocupação especial, informou o St Pauli.

O clube acrescentou que tinha sido aconselhado a cancelar o jogo para aliviar a carga sobre os serviços de emergência, a rede de transportes e o sistema de saúde.

Cheias estão a perder força

Cerca de 600 escolas foram encerradas na Moldova até à próxima segunda-feira e cerca de 1.000 casas ficaram sem eletricidade na Roménia.

Entretanto, as águas das cheias já estavam a baixar em algumas zonas dos Balcãs na sexta-feira, depois de fortes nevões e chuvas torrenciais no início da semana terem provocado centenas de evacuações em vários países e causado a morte de, pelo menos, duas pessoas.

Uma mulher passeia num parque coberto de neve em Belgrado, 8 de janeiro de 2026 AP Photo

Na Albânia, um dos países mais afetados da região, o primeiro-ministro Edi Rama disse que as autoridades estavam a começar a contabilizar os custos das inundações, depois de centenas de casas terem sido afetadas, principalmente no sul.

Mas os avisos meteorológicos para condições de gelo e queda de neve continuaram em vigor na maior parte da região, incluindo na Sérvia, onde partes do oeste ficaram sem eletricidade durante dias, depois de uma tempestade de neve ter derrubado linhas elétricas.

Raro alerta vermelho em vigor

O sistema de baixa pressão atingiu as Ilhas Scilly durante a noite, com rajadas de vento de até 159 km/h registadas no arquipélago situado ao largo da ponta sudoeste de Inglaterra.

Os funcionários do governo local relataram estradas bloqueadas, edifícios instáveis e cortes de energia que deixaram algumas pessoas sem água.

Mais de 57 mil pessoas ficaram sem eletricidade no sudoeste de Inglaterra, nas Midlands e no País de Gales, segundo a National Grid, que gere a rede de transmissão de eletricidade do país.

Uma árvore caída é removida de uma estrada na Cornualha, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

À medida que a tempestade se movia pelo Reino Unido, colidiu com uma massa de ar ártico já existente, trazendo neve para as regiões do norte e chuvas fortes para o sul.

Isso prolongou o sofrimento no norte da Escócia, onde os limpa-neves têm trabalhado horas extras para manter as estradas abertas depois de mais de meio metro de neve ter caído no início da semana.

Mais de 250 escolas em toda a Escócia estiveram encerradas na sexta-feira, tendo algumas permanecido fechadas pelo quinto dia consecutivo.

A National Rail avisou as pessoas em todo o Reino Unido para se informarem antes de viajar, já que a tempestade tinha perturbado os serviços em Inglaterra, Escócia e País de Gales.

O Aeroporto de Birmingham, que esteve encerrado por breves instantes devido à neve, informou que reabriu, entretanto, com "operações reduzidas na pista".

As perturbações ocorreram depois de o Met Office, o serviço meteorológico nacional britânico, ter emitido um raro alerta meteorológico vermelho, o mais elevado, para o sudoeste de Inglaterra, na quinta-feira à noite.

Veículos cobertos de neve estacionados em Dowlais, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

Os alertas vermelhos são emitidos quando os meteorologistas consideram "muito provável" que ocorram condições que representem risco de vida.

Esta semana, mais de 10 pessoas morreram em acidentes relacionados com as condições climatéricas em toda a Europa, tendo as últimas mortes sido registadas na Turquia, onde os meios de comunicação social locais afirmaram que cinco pessoas tinham perdido a vida.

Enquanto duas pessoas morreram em acidentes separados envolvendo telhas deslocadas, um homem sírio morreu quando uma parede caiu sobre ele, um trabalhador da construção civil foi arrastado para o Mar Egeu e um reformado caiu de um telhado.